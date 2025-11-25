ТСН в социальных сетях

112
1 мин

Звезда соцсетей в кожаном мини-платье расстегнула молнию и похвасталась пышным декольте

София Элизабет в коротком кожаном наряде появилась на спортивном мероприятии.

Алина Онопа
София Элизабет

София Элизабет / © Getty Images

Американская звезда соцсетей и модель — София Элизабет — посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Девушка привлекла внимание своим пикантным образом.

На ней было кожаное красное мини-платье на молнии, которое она расстегнула и похвасталась пышным бюстом. Сверху София надела также кожаное красно-черное болеро.

София Элизабет / © Getty Images

София Элизабет / © Getty Images

Лук модель дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными ботильонами. Элизабет сделала прическу с локонами, насыщенный макияж с черными стрелками, розовыми румянами и красной помадой и французский маникюр.

112
