- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда соцсетей в кожаном мини-платье расстегнула молнию и похвасталась пышным декольте
София Элизабет в коротком кожаном наряде появилась на спортивном мероприятии.
Американская звезда соцсетей и модель — София Элизабет — посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Девушка привлекла внимание своим пикантным образом.
На ней было кожаное красное мини-платье на молнии, которое она расстегнула и похвасталась пышным бюстом. Сверху София надела также кожаное красно-черное болеро.
Лук модель дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными ботильонами. Элизабет сделала прическу с локонами, насыщенный макияж с черными стрелками, розовыми румянами и красной помадой и французский маникюр.