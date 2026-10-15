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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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63
Время на прочтение
2 мин

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко показала милые фото своей новорожденной дочери

Актриса поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кейли Куоко

Кейли Куоко / © Associated Press

40-летняя американская актриса Кейли Куоко вновь стала мамой. Звезда сериала «Теория большого взрыва» родила вторую дочь от своего жениха, актера Тома Пелфри, и поделилась первыми трогательными фотографиями новорожденной в Instagram.

Дочь Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Дочь Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Малышка появилась на свет 12 октября. Девочку назвали Филомена Кармайн Бобби Пелфри, а дома родители ласково называют ее Фило.

Дочь Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Дочь Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

На фотографиях Кейли нежно держит дочь на руках, а Том позирует с новорожденной. Пара не скрывает счастья от пополнения в семье.

«Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое же это счастье! Мы так благодарны за весь этот безумный, полный взлетов и падений путь, который привел нас к нашей маленькой Фило. Теперь наша семья официально в полном составе», — написала Куоко.

Жених Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

Жених Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

Кейли Куоко с дочерью / © Инстаграм Кейли Куоко

Актриса также обратилась к возлюбленному, отметив, как сильно изменилась ее жизнь после их встречи. Кроме того, она с юмором упомянула старшую дочь Матильду, которой теперь предстоит стать старшей сестрой.

Дочери Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Дочери Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Дочери Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Дочери Кейли Куоко / © Инстаграм Кейли Куоко

Отметим, Кейли Куоко и Том Пелфри начали встречаться в 2022 году. В августе 2024-го актер сделал возлюбленной предложение. Их первая дочь Матильда родилась в марте 2023 года.

Несмотря на помолвку, пара пока не спешит со свадьбой. Ранее Куоко шутила, что они решили сначала расширить семью, а уже потом думать о свадебном торжестве.

Ранее, напомним, беременная Кейли Куоко вышла на красную дорожку со своим возлюбленным.

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