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- Шоу-бизнес
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Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
Актриса постепенно возвращается к светской жизни.
Американская актриса Кейли Куоко впервые после рождения второго ребенка появилась на красной дорожке. Звезда сериала «Теория большого взрыва» посетила мировую премьеру фильма «Новые злополучные приключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Для выхода в свет актриса выбрала черное длинное пальто, из-под которого выглядывал кружевной топ. Свой образ Кейли дополнила клатчем с анималистичным принтом и мюлями-вьетнамками.
Куоко стала мамой во второй раз чуть больше месяца назад. 12 октября у актрисы родилась дочь, которую назвали Филомена Кармайн Бобби Пелфри. Радостной новостью Кейли поделилась в Instagram, опубликовав первые фотографии малышки. Она также призналась, что теперь их семья полностью сформирована.
Актриса уже воспитывает дочь Матильду, которой три года. Теперь девочка стала старшей сестрой.
Отметим, на премьере фильма также присутствовала еще одна известная актриса, звезда сериала «Друзья» — Кортни Кокс.