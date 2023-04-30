Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега подчеркнула стройные ноги мини-шортами и экстремально высокими босоножками

20-летняя актриса объединила в своем аутфте деловой костюм и романтическую кружевную водолазку.

Дженна Ортега приняла участие в телеконференции на тему сериала "Уэнсдей" в Лос-Анджелесе, в котором сыграла главную роль.

Для мероприятия девушка выбрала образ total black. На ней был костюм в полоску, состоявший из строгого двубортного жакета и коротких шорт. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги актрисы.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Лук Ортега дополнила оранжевой кружевной водолазкой и босоножками цвета металлик на экстремально высокой платформе и каблуках.

Дженна Ортега и Гвендолин Кристи / Фото: Associated Press

Дженна распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами-кольцами.

На мероприятии были также и другие актеры сериала: Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи и Луис Гусман.

Луис Гузман, Гвендолин Кристи, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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