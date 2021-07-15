Звездная обувь: 12 самых необычных пар на Каннском кинофестивале

В этом году удивляет даже обувь. Предлагаем взглянуть на самые оригинальные пары.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля всегда отличный повод для звезд выгулять не только красивые платья от кутюр, но и лучшие туфли. Особенно впечатлило мероприятие в этом году, ведь после года паузы, причиной которой стала пандемия, изголодавшиеся по светским мероприятиям звезды удивляли поклонников ежедневно своими роскошными образами.

И поскольку в светских подводках чаще всего уделяется внимание эффектным платьям знаменитостей, а обувь остается в тени, мы решили исправить эту несправедливость и показать поближе, что обували девушки в этом году в Каннах.

1. Ноэми Мерлан

Французская актриса решили перевернуть все с ног на голову и отказаться от каблуков на фотоколле. Девушка вышла на публику в ярких кроссовках от Louis Vuitton.

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2. Галатеа Белуги

24-летнняя французская актриса обула элегантные и очень изысканные слингбэки с завитками, которые украшали стразы.

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3. Люси Чжан

Актриса Люси Чжан появилась на фотосессии во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля в черных слингбэках от Dior, которые в последнее время пользуются особой популярностью среди звезд.

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4. Дория Тилье

Эта актриса и фотомодель решила выделится действительно оригинальными босоножками кораллового цвета и круглым каблуком.

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5. Фам Линь Дан

Актриса появилась в довольно лаконичных босоножках серебристого цвета, но выделялись они интересными каблуками с декоративной деталью.

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6. Камелия Жордана

Бренд Amina Muaddi легко узнать по их необычным фигурным каблуками. Особенно любит этот бренд голливудская красотка Хейли Бибер. Поэтому, когда актриса Камелия Жордана выбрала эти черные мюли, то не прогадала, ведь взгляд они привлекаю.

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7. Патрисия Контрерас

Прибыла на показ фильма "Три этажа" в белых босоножках с крупными цветами.

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8. Мэри Финн

Обычно на красной дорожке в Каннах принято появляться на каблуках, но вот эта молодая актриса решила выделится шлепанцами на пробковой подошве.

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9. Марина Фоис

Актриса надела эффектные ботинки от Louis Vuitton с квадратным носом.

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10. Клотильда Куро

Французская актриса, а также по совместительству супруга принца Эммануила Савойского, появилась в Каннах на фотоколле в ярких босоножках салатового цвета от Maison Ernest.

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11. Эбигейл Бреслин

25-летняя звезда прославилась когда-то своей игрой в фильме "Маленькая мисс Счастье", а теперь появилась в Каннах. Для фотосессии она выбрала серебристые туфли от Sophia Webster с фигурным каблуком из стразов. Но вот только несколько камушков из ее каблуков коварно выпали.

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12. Йе Йе

Режиссер выбрала для своего появления шлепанцы на деревянной подошве, которые очень нам напомнили традиционную японскую обувь гэта.

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