Звездное поздравление: Оля Полякова запускает онлайн-проект в поддержку военных

Артистка запускает инициативу для поднятия морального духа находящихся на передовой.

Оля Полякова запустила онлайн-проект, цель которого — поблагодарить украинских военных, медиков, спасателей за их героическую, самоотверженную работу. Звезда благодарна всем людям, обеспечивающим защиту нашего государства во время войны с русскими оккупантами.

В рамках этого проекта любой желающий может отметить труд и заслуги украинских военных, всех защитников. Для этого следует оставить заявку, заполнив специальную форму.

Оля запишет оригинальное, в фирменном стиле персональное поздравление для защитника.

Это отличная возможность познакомить страну с ее героями, а также подарить им необходимый заряд положительных эмоций и оптимизма.

Проект, инициированный Поляковой, доступен для всех желающих и бесплатный.

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