ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Звездные блондинки на премьере украинской комедии: Ольга Сумская в кожаном жакете, Камалия - в шоколадном топе

Звездные красавицы первыми посмотрели фильм "Родительское собрание".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ольга Сумская и Камалия

Ольга Сумская и Камалия

В Киеве состоялся премьерный показ украинской комедии "Родительское собрание". На мероприятии собралась творческая команда ленты, а также звездные гости. Среди них были: Ольга Сумская, Камалия, Виктор Павлик с женой, Евгений Янович, Светлана Тарабарова, Геля Зозуля и другие.

Виктор Павлик и Ольга Сумская/Фото Кирилл Авраменко

Виктор Павлик и Ольга Сумская/Фото Кирилл Авраменко

Геля Зозуля, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Геля Зозуля, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Евгений Янович/Фото Кирилл Авраменко

Евгений Янович/Фото Кирилл Авраменко

Назар Заднепровский и Мила Кузнецова/Фото Кирилл Авраменко

Назар Заднепровский и Мила Кузнецова/Фото Кирилл Авраменко

Светлана Тарабарова/Фото Кирилл Авраменко

Светлана Тарабарова/Фото Кирилл Авраменко

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Александр Рудинский и Иван Мелашенко/Фото Кирилл Авраменко

Александр Рудинский и Иван Мелашенко/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Ісаенко/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Ісаенко/Фото Кирилл Авраменко

/Фото Кирилл Авраменко

/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Рассмотрим образы звездных блондинок.

Ольга Сумская появилась на ивенте в кожаном графитовом жакете, белой рубашке, светлом полосатом галстуке и черных джинсах-карго. Лук актриса дополнила черной сумкой с питоновым тиснением и черной обувью.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Камалия позировала в шоколадном топе с драпировкой, синих джинсах и замшевых ковбойских бежевых сапогах со стразами.

Камалия, Виктор Павлик и Ольга Сумская

Камалия, Виктор Павлик и Ольга Сумская

Фильм "Родительские сборы" в национальном прокате с 30 октября.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie