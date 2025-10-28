Звездные блондинки на премьере украинской комедии: Ольга Сумская в кожаном жакете, Камалия - в шоколадном топе

Ольга Сумская и Камалия

В Киеве состоялся премьерный показ украинской комедии "Родительское собрание". На мероприятии собралась творческая команда ленты, а также звездные гости. Среди них были: Ольга Сумская, Камалия, Виктор Павлик с женой, Евгений Янович, Светлана Тарабарова, Геля Зозуля и другие.

Виктор Павлик и Ольга Сумская/Фото Кирилл Авраменко

Геля Зозуля, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Евгений Янович/Фото Кирилл Авраменко

Назар Заднепровский и Мила Кузнецова/Фото Кирилл Авраменко

Светлана Тарабарова/Фото Кирилл Авраменко

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова/Фото Кирилл Авраменко

Команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Александр Рудинский и Иван Мелашенко/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Ісаенко/Фото Кирилл Авраменко

/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Рассмотрим образы звездных блондинок.

Ольга Сумская появилась на ивенте в кожаном графитовом жакете, белой рубашке, светлом полосатом галстуке и черных джинсах-карго. Лук актриса дополнила черной сумкой с питоновым тиснением и черной обувью.

Ольга Сумская

Камалия позировала в шоколадном топе с драпировкой, синих джинсах и замшевых ковбойских бежевых сапогах со стразами.

Камалия, Виктор Павлик и Ольга Сумская

Фильм "Родительские сборы" в национальном прокате с 30 октября.