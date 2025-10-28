- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Звездные блондинки на премьере украинской комедии: Ольга Сумская в кожаном жакете, Камалия - в шоколадном топе
Звездные красавицы первыми посмотрели фильм "Родительское собрание".
В Киеве состоялся премьерный показ украинской комедии "Родительское собрание". На мероприятии собралась творческая команда ленты, а также звездные гости. Среди них были: Ольга Сумская, Камалия, Виктор Павлик с женой, Евгений Янович, Светлана Тарабарова, Геля Зозуля и другие.
Рассмотрим образы звездных блондинок.
Ольга Сумская появилась на ивенте в кожаном графитовом жакете, белой рубашке, светлом полосатом галстуке и черных джинсах-карго. Лук актриса дополнила черной сумкой с питоновым тиснением и черной обувью.
Камалия позировала в шоколадном топе с драпировкой, синих джинсах и замшевых ковбойских бежевых сапогах со стразами.
Фильм "Родительские сборы" в национальном прокате с 30 октября.