Звездные девочки: знаменитости и их дочери на красных дорожках и подиумах

Предлагаем взглянуть, как сейчас выглядят подросшие дочери знаменитостей.

Трудно в это поверить, но дочери некоторых голливудских знаменитостей скоро затмят своих мам и пап, ведь многие девушки не просто подросли, а превратились в настоящих красавиц. Мы собрали фото нескольких из них на красных дорожках, светских мероприятиях и подиумах.

Валентина Палома Пино

Дочери Сальмы Хайек всего 14 лет, но ее знаменитая мама уже немного начинает знакомить девушку с миром шоу-бизнеса. В конце октября актриса несколько раз брала Валентину на премьерные показы фильма "Вечные", в котором сыграла. Девушка появлялась перед камерами с красивыми прическами, макияжами и в мини-платьях в горох.

Валентина Пино и Сальма Хайек / Associated Press

Шайло Джоли-Питт

15-летняя Шайло тоже неоднократно удивляла на премьерах "Вечных" этой осенью. Девушка впервые вышла на публику в платье, так еще и в не простом, а ранее принадлежавшем ее маме Анджелине. Девушка очень миловидна и похожа на обоих своих знаменитых родителей.

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт / Associated Press

Хэйзел Модер

Дочери Джулии Робертс и Дэниэла Модера тоже 16 лет, и длительное время родители не показывали свое чадо миру, но все же появление юной красавицы на публике состоялось, да еще и в предпоследний день Каннского кинофестиваля. Хэйзел вышла на красную дорожку с отцом, который представлял в Каннах новый фильм "День флага".

Хэзел Модера с отцом / Getty Images

Эвер Габо Андерсон

Эвер тоже 14 лет, и ее родители - Милла Йовович и Пол Андерсон - занимаются карьерой девушки с ее младенчества. В девять лет девочка попала на обложку Vogue Bambini, также снималась у нескольких знаменитых фотографов, а в 2016 году появилась в фильме "Обитель зла: Последняя глава" с мамой. Режиссером картины тогда был ее отец.

Теперь Эвер иногда начала появляться с родителями на светских мероприятиях, как вот гала-ужин amfAR в Лос-Анджелесе.

Милла Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

Дева Кассель

Старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя уже 17 лет, и карьера у нее просто невероятная, ведь несмотря на то, что начала ее она совсем недавно, уже успела сняться для нескольких обложек известных глянцев, сталь лицом парфюмерной линии Dolce & Gabbana и продефилировать на их показе в Венеции. Все съемки Девы контролирует ее мама, она всегда сопровождает дочь, однако не так давно Дева посетила показ коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в Париже одна.

Дева Кассель / Getty Images

Кери Зета-Дуглас

Кери 18 лет, она не часто появляется на публике, но несколько выходов со знаменитой мамой все же у нее было. Также девушка снялась с мамой для рекламы итальянского бренда Fendi, но, свяжет ли она свою жизнь с миром шоу-бизнеса, как другие дети селебрити, пока неизвестно.

Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кери / Getty Images

Лила Грэйс Мосс Хэк

Лиле 19 лет, и всего несколько лет назад она начала свою модельную карьеру. Первое дефиле красавицы состоялось в 2020 году - она открыла показ бренда Miu Miu. После последовали еще несколько важных показов, во время которых она получила признание публики, ведь во время одного из них вышла на подиум с инсулиновой помпой на ноге (у девушки диабет).

Лила Мосс / Getty Images

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