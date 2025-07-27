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- Шоу-бизнес
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Звездные гости, море цветов и невероятная атмосфера: Анна Тринчер презентовала новую песню и клип на закрытом ивенте в Киеве
Артистка запремьерила смелый трек "Півонії" в цветочном пространстве.
Анна Тринчер на закрытом ивенте презентовала свою новую песню "Півонії" и клип на нее. Мероприятие состоялось в Киеве, в цветочном пространстве Botanic Butique.
Атмосфера на презентации соответствовала настроению трека: сотни розовых пионов, свет, музыка и невероятная энергетика Анны.
Артистка призналась, что она мечтала, чтобы каждая женщина, слушая "Півонії", чувствовала себя той самой - чувственной, сильной и незабываемой. Она хотела, чтобы эта песня не просто возбуждала, а помогала девушкам еще больше любить и принимать себя. Тринчер также призналась, что работа над композицией была для нее непростой и стала внутренним переломным моментом.
"Это была очень яркая презентация! Мне кажется, мы собрали почти все пионы из Киева - их сезон уже завершился, но здесь все было в них. Я была счастлива видеть столько улыбающихся и заинтересованных лиц. Я действительно счастлива. Счастлива, что меня окружают такие люди, невероятная команда, коллеги", - поделилась Анна.
Поздравить артистку пришли ее звездные друзья, артисты и инфлюенсеры: Павел Зибров, Наталка Денисенко, Дарья Трегубова, Анна Сагайдачная, POSITIFF, Мишель Андраде, Арам Арзуманян, Владимир Ярославский, LAUD, KHAYAT, Алексей Комаровский, Андрей Черновол, Екатерина Павлик, Олег Машуковский и другие.
Ведущим вечера был Игорь Шклярук.
Тринчер, кроме премьеры новой песни, исполнила еще несколько своих хитов - драйвовую "Зірочка палай" и эмоциональную "Треш".
После выступления Анны режиссер клипа, креативный продюсер Герман Ненов рассказал о съемках во время обстрелов, символах в кадрах и смыслах, которые они вложили в каждую сцену. А дальше состоялась сама премьера смелого и горячего клипа, который никого не оставил равнодушным.
Далее гостей ивента ждал зажигательный диджей-сет от диджейки Лианы Малиновской.
К слову, "Півонії" - это смелая, откровенная и эмоциональная песня, которая сразу же ворвалась в топы музыкальных чартов. Она изначально была задумана как саундтрек к телесной близости и выросла в нечто гораздо более глубокое - историю о чувствах, силу женской чувственности и наслаждение от себя.