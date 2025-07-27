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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

Звездные гости, море цветов и невероятная атмосфера: Анна Тринчер презентовала новую песню и клип на закрытом ивенте в Киеве

Артистка запремьерила смелый трек "Півонії" в цветочном пространстве.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анна Тринчер

Анна Тринчер

Анна Тринчер на закрытом ивенте презентовала свою новую песню "Півонії" и клип на нее. Мероприятие состоялось в Киеве, в цветочном пространстве Botanic Butique.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

Атмосфера на презентации соответствовала настроению трека: сотни розовых пионов, свет, музыка и невероятная энергетика Анны.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

Артистка призналась, что она мечтала, чтобы каждая женщина, слушая "Півонії", чувствовала себя той самой - чувственной, сильной и незабываемой. Она хотела, чтобы эта песня не просто возбуждала, а помогала девушкам еще больше любить и принимать себя. Тринчер также призналась, что работа над композицией была для нее непростой и стала внутренним переломным моментом.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"Это была очень яркая презентация! Мне кажется, мы собрали почти все пионы из Киева - их сезон уже завершился, но здесь все было в них. Я была счастлива видеть столько улыбающихся и заинтересованных лиц. Я действительно счастлива. Счастлива, что меня окружают такие люди, невероятная команда, коллеги", - поделилась Анна.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

Поздравить артистку пришли ее звездные друзья, артисты и инфлюенсеры: Павел Зибров, Наталка Денисенко, Дарья Трегубова, Анна Сагайдачная, POSITIFF, Мишель Андраде, Арам Арзуманян, Владимир Ярославский, LAUD, KHAYAT, Алексей Комаровский, Андрей Черновол, Екатерина Павлик, Олег Машуковский и другие.

Павел Зибров

Павел Зибров

POSITIFF и Анна Тринчер

POSITIFF и Анна Тринчер

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Мишель Андраде и Анна Тринчер

Мишель Андраде и Анна Тринчер

Дарья Трегубова

Дарья Трегубова

Анна Сагайдачная и Анна Тринчер

Анна Сагайдачная и Анна Тринчер

Арам Арзуманян с семьей

Арам Арзуманян с семьей

Марта Адамчук

Марта Адамчук

KHAYAT

KHAYAT

Алексей Комаровский

Алексей Комаровский

LAUD

LAUD

Андрей Черепущак (Галицька Діва)

Андрей Черепущак (Галицька Діва)

Андрей Чорновол

Андрей Чорновол

Виталий Островский

Виталий Островский

Molodi

Molodi

Муаяд

Муаяд

Анна Тринчер и Олег Машуковский

Анна Тринчер и Олег Машуковский

Мария Данилова

Мария Данилова

Егор Муа

Егор Муа

Диана Глостер

Диана Глостер

Екатерина Павлик

Екатерина Павлик

Ведущим вечера был Игорь Шклярук.

Игорь Шклярук и Анна Тринчер

Игорь Шклярук и Анна Тринчер

Тринчер, кроме премьеры новой песни, исполнила еще несколько своих хитов - драйвовую "Зірочка палай" и эмоциональную "Треш".

Анна Тринчер

Анна Тринчер

После выступления Анны режиссер клипа, креативный продюсер Герман Ненов рассказал о съемках во время обстрелов, символах в кадрах и смыслах, которые они вложили в каждую сцену. А дальше состоялась сама премьера смелого и горячего клипа, который никого не оставил равнодушным.

Герман Ненов

Герман Ненов

Далее гостей ивента ждал зажигательный диджей-сет от диджейки Лианы Малиновской.

Лиана Малиновская

Лиана Малиновская

К слову, "Півонії" - это смелая, откровенная и эмоциональная песня, которая сразу же ворвалась в топы музыкальных чартов. Она изначально была задумана как саундтрек к телесной близости и выросла в нечто гораздо более глубокое - историю о чувствах, силу женской чувственности и наслаждение от себя.

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