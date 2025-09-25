Звездные красавицы на благотворительном ужине в саду: Анна Тринчер в кружевном платье, Анна Неплях - в цветочном

Анна Тринчер и Анна Неплях

В сердце Киева, в закрытой части Ботанического сада Гришко, состоялся под открытым небом благотворительный ужин Garden dinner, который организовали Kvitny project & Magic Maker. Ивент посетили звездные красавицы: певица Анна Тринчер, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» и участница реалити-шоу «Холостяк-10» Анна Неплях, нотариус Кристина Горняк, инфлюенсер Юлия Ермолаева и другие.

Благотворительный ужин Garden dinner

Алиса Каленюк, Александра Горбатюк и Анжелика Симоненко

В саду царила волшебная сказочная атмосфера, в этом месте все было идеально: длинный стол среди яблонь и спелых плодов, скатерть-дорожка со стихами украинских писателей, вкусный ужин, бутиковый базар с дарами Ботанического сада — грушами, яблоками и другими плодами и изделиями, которые можно было приобрести за донат.

Магически мерцали свечи, приятно пахло фруктами и цветами, было так уютно, что на мгновение показалось, что ты вернулся обратно в детство, в бабушкин сад.

Ведущим мероприятия был актер Андрей Карпов, который своим чувственным чтением стихов украинских писателей добавил атмосфере лирической нотки.

Андрей Карпов и Кристина Брзак

Угощали гостей авторским ужином от шеф-кухаря и талантливой финалистки «МастерШеф» Кристины Брзак. Меню было вдохновлено ее воспоминаниями из детства, которые перевоплотились в изящную гастрономию. Это был ужин-история, путешествие в мир вкусов, знакомых и новых одновременно.

Кристина Брзак

Все желающие имели возможность получить за донат свой портрет, которые вживую рисовали молодые художники.

А художник Евгений Месяц из Plyndin Gallery устроил увлекательный перфоманс — он в течение ужина создал картину, которую продали на аукционе за 25 тысяч гривен.

Евгений Месяц

Картина от Евгения Месяца

Собранные во время ужина средства передали работнице Ботанического сада Гришко на нужды 121 отдельного разведывательного батальона, в котором служит ее муж.

Невозможно обойти вниманием красивые образы звездных красавиц на ивенте.

Анна Тринчер сияла в кремовом кружевном платье с соблазнительным декольте и золотых босоножках на шпильках. Аутфит она дополнила белой стеганой сумочкой с ручкой-цепочкой.

Анна Тринчер

Анна Неплях очаровала нежным платьем с цветочным принтом, которое дополнила классическим тренчем, бежевыми босоножками с черными носками и белой сумочкой на золотой цепочке.

Анна Неплях

Кристина Горняк сочетала в своем луке темно-бежевый свитер, пояс-цепочку с жемчужинами, белую кружевную юбку и широкополую шляпу.

Кристина Горняк

Юлия Ермолаева продемонстрировала изысканный аутфит в кейпе цвета пыльной розы, белом наряде макси и белых перчатках. Наряд она дополнила акцентной красной сумочкой в виде сердца.

Юлия Ермолаева

Юлия Ермолаева

Татьяна Карикова

Татьяна Мавродий

Алиса Каленюк, Анжелика Симоненко, Александра Горбатюк

Виктория Журилова с дочерью

Фотографы: Андрей Поддубняк, Ольга Велигора, Мария Губачева