Звездные красавицы на благотворительном ужине в саду: Анна Тринчер в кружевном платье, Анна Неплях - в цветочном
Собранные средства на ивенте в Ботаническом саду передали нашим защитникам.
В сердце Киева, в закрытой части Ботанического сада Гришко, состоялся под открытым небом благотворительный ужин Garden dinner, который организовали Kvitny project & Magic Maker. Ивент посетили звездные красавицы: певица Анна Тринчер, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» и участница реалити-шоу «Холостяк-10» Анна Неплях, нотариус Кристина Горняк, инфлюенсер Юлия Ермолаева и другие.
В саду царила волшебная сказочная атмосфера, в этом месте все было идеально: длинный стол среди яблонь и спелых плодов, скатерть-дорожка со стихами украинских писателей, вкусный ужин, бутиковый базар с дарами Ботанического сада — грушами, яблоками и другими плодами и изделиями, которые можно было приобрести за донат.
Магически мерцали свечи, приятно пахло фруктами и цветами, было так уютно, что на мгновение показалось, что ты вернулся обратно в детство, в бабушкин сад.
Ведущим мероприятия был актер Андрей Карпов, который своим чувственным чтением стихов украинских писателей добавил атмосфере лирической нотки.
Угощали гостей авторским ужином от шеф-кухаря и талантливой финалистки «МастерШеф» Кристины Брзак. Меню было вдохновлено ее воспоминаниями из детства, которые перевоплотились в изящную гастрономию. Это был ужин-история, путешествие в мир вкусов, знакомых и новых одновременно.
Все желающие имели возможность получить за донат свой портрет, которые вживую рисовали молодые художники.
А художник Евгений Месяц из Plyndin Gallery устроил увлекательный перфоманс — он в течение ужина создал картину, которую продали на аукционе за 25 тысяч гривен.
Собранные во время ужина средства передали работнице Ботанического сада Гришко на нужды 121 отдельного разведывательного батальона, в котором служит ее муж.
Невозможно обойти вниманием красивые образы звездных красавиц на ивенте.
Анна Тринчер сияла в кремовом кружевном платье с соблазнительным декольте и золотых босоножках на шпильках. Аутфит она дополнила белой стеганой сумочкой с ручкой-цепочкой.
Анна Неплях очаровала нежным платьем с цветочным принтом, которое дополнила классическим тренчем, бежевыми босоножками с черными носками и белой сумочкой на золотой цепочке.
Кристина Горняк сочетала в своем луке темно-бежевый свитер, пояс-цепочку с жемчужинами, белую кружевную юбку и широкополую шляпу.
Юлия Ермолаева продемонстрировала изысканный аутфит в кейпе цвета пыльной розы, белом наряде макси и белых перчатках. Наряд она дополнила акцентной красной сумочкой в виде сердца.
Фотографы: Андрей Поддубняк, Ольга Велигора, Мария Губачева