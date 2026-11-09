ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
215
Время на прочтение
2 мин

Звездные красавицы на форуме: Ирина Горовая в гороховой блузке, Лилия Пустовит — в кожаных бермудах

Знаменитости появились на мероприятии в стильных луках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Звездные красавицы на форуме: Ирина Горовая в гороховой блузке, Лилия Пустовит — в кожаных бермудах

Продюсер Ирина Горовая и дизайнер Лилия Пустовит посетили осенний ELLE Active Forum, который прошел в инновационном парке UNIT.City в Киеве. Темой мероприятия стала «Украина будущего».

Знаменитости продемонстрировали стильные образы, которые предлагаем рассмотреть.

Ирина Горовая, основательница и генеральный директор музыкального лейбла pomitni, соучредительница платформы развития артистов «На ее основе», выбрала для мероприятия эффектный аутфит в черно-белой гамме. Она была одета в белую блузку в черный горошек с воротником и объемными рукавами с широкими воланами на манжетах. Ее Ирина скомбинировала с черными широкими брюками с кожаным ремнем и золотистой обувью с белыми носками.

Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

Горовая собрала волосы сзади, оставив спереди волнистые пряди, нанесла нежный макияж и завершила лук лаконичными украшениями.

Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

На форуме Ирина выступила с докладом на тему «Лидер как творец: топ-5 правил мышления генерального директора лейбла pomitni для развития и масштабирования».

Дизайнер Лилия Пустовит предстала в интересном образе с элементами маскулинного стиля. На ней был темный однобортный жакет оверсайз, черный трикотажный джемпер и кожаные бермуды темно-шоколадного оттенка длиной до колен. Наряд она сочетала с высокими черными лакированными сапогами с острыми носками и каблуками.

Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Аутфит Пустовит дополнила черным кожаным клатчем и солнцезащитными очками в черепаховой оправе с бордовыми линзами. У Лилии была аккуратно уложенная стрижка каре и естественный макияж.

Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Напомним, в центре программы форума были научный подход к уходу за кожей, лидерство и креативный бизнес, здоровье и благополучие, образование, предпринимательство, а также сотрудничество между бизнесом, СМИ и общественным сектором.

В частности, участники обсудили темы «Наука как основа красоты: доказательно эффективная основа домашнего ухода за кожей» и «Сила троих: как бизнес, СМИ и общественный сектор внедряют заметные социальные изменения».

Важной составляющей форума стала благотворительная цель — поддержка украинских военных. Все средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, были направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Оксана Набок и Натали Стокки / Фото Марьяны FOMA

Оксана Набок и Натали Стокки / Фото Марьяны FOMA

Ирена Винцюк/Фото Марьяны FOMA

Ирена Винцюк/Фото Марьяны FOMA

Игорь Игнатенко, Екатерина Жесть/Фото Марьяны FOMA

Игорь Игнатенко, Екатерина Жесть/Фото Марьяны FOMA

Олимпия Вайтмусташ/Фото Марьяны FOMA

Олимпия Вайтмусташ/Фото Марьяны FOMA

Ольга Немцева, Ирина Никорак, Александра Гнатик и Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Ольга Немцева, Ирина Никорак, Александра Гнатик и Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Юлия Ермолаева, Ирина Татаренко, Екатерина Кулик/Фото Марьяны FOMA

Юлия Ермолаева, Ирина Татаренко, Екатерина Кулик/Фото Марьяны FOMA

Яна Винниченко, Анна Козыр, Ксения Виноградова/Фото Марьяна FOMA

Яна Винниченко, Анна Козыр, Ксения Виноградова/Фото Марьяна FOMA

Юлия Милевская/Фото Марьяны FOMA

Юлия Милевская/Фото Марьяны FOMA

Татьяна Карикова, Евгений Еремин/Фото Марьяны FOMA

Татьяна Карикова, Евгений Еремин/Фото Марьяны FOMA

Ольга Саенко/Фото Марьяны FOMA

Ольга Саенко/Фото Марьяны FOMA

Алина Лепская/Фото Марьяны FOMA

Алина Лепская/Фото Марьяны FOMA

Алексей Прищепа/Фото Марьяны FOMA

Алексей Прищепа/Фото Марьяны FOMA

Анна Толстых/Фото Марьяны FOMA

Анна Толстых/Фото Марьяны FOMA

Кирилл Савченко/Фото Марьяны FOMA

Кирилл Савченко/Фото Марьяны FOMA

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie