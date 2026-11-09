Звездные красавицы на форуме: Ирина Горовая в гороховой блузке, Лилия Пустовит — в кожаных бермудах

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Продюсер Ирина Горовая и дизайнер Лилия Пустовит посетили осенний ELLE Active Forum, который прошел в инновационном парке UNIT.City в Киеве. Темой мероприятия стала «Украина будущего».

Знаменитости продемонстрировали стильные образы, которые предлагаем рассмотреть.

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Ирина Горовая, основательница и генеральный директор музыкального лейбла pomitni, соучредительница платформы развития артистов «На ее основе», выбрала для мероприятия эффектный аутфит в черно-белой гамме. Она была одета в белую блузку в черный горошек с воротником и объемными рукавами с широкими воланами на манжетах. Ее Ирина скомбинировала с черными широкими брюками с кожаным ремнем и золотистой обувью с белыми носками.

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Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

Горовая собрала волосы сзади, оставив спереди волнистые пряди, нанесла нежный макияж и завершила лук лаконичными украшениями.

Ирина Горовая/Фото Марьяны FOMA

На форуме Ирина выступила с докладом на тему «Лидер как творец: топ-5 правил мышления генерального директора лейбла pomitni для развития и масштабирования».

Дизайнер Лилия Пустовит предстала в интересном образе с элементами маскулинного стиля. На ней был темный однобортный жакет оверсайз, черный трикотажный джемпер и кожаные бермуды темно-шоколадного оттенка длиной до колен. Наряд она сочетала с высокими черными лакированными сапогами с острыми носками и каблуками.

Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Аутфит Пустовит дополнила черным кожаным клатчем и солнцезащитными очками в черепаховой оправе с бордовыми линзами. У Лилии была аккуратно уложенная стрижка каре и естественный макияж.

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Лилия Пустовит/Фото Марьяны FOMA

Напомним, в центре программы форума были научный подход к уходу за кожей, лидерство и креативный бизнес, здоровье и благополучие, образование, предпринимательство, а также сотрудничество между бизнесом, СМИ и общественным сектором.

В частности, участники обсудили темы «Наука как основа красоты: доказательно эффективная основа домашнего ухода за кожей» и «Сила троих: как бизнес, СМИ и общественный сектор внедряют заметные социальные изменения».

Важной составляющей форума стала благотворительная цель — поддержка украинских военных. Все средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, были направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Оксана Набок и Натали Стокки / Фото Марьяны FOMA

Ирена Винцюк/Фото Марьяны FOMA

Игорь Игнатенко, Екатерина Жесть/Фото Марьяны FOMA

Олимпия Вайтмусташ/Фото Марьяны FOMA

Ольга Немцева, Ирина Никорак, Александра Гнатик и Соня Забуга/Фото Марьяны FOMA

Юлия Ермолаева, Ирина Татаренко, Екатерина Кулик/Фото Марьяны FOMA

Яна Винниченко, Анна Козыр, Ксения Виноградова/Фото Марьяна FOMA

Юлия Милевская/Фото Марьяны FOMA

Татьяна Карикова, Евгений Еремин/Фото Марьяны FOMA

Ольга Саенко/Фото Марьяны FOMA

Алина Лепская/Фото Марьяны FOMA

Алексей Прищепа/Фото Марьяны FOMA

Анна Толстых/Фото Марьяны FOMA

Кирилл Савченко/Фото Марьяны FOMA

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