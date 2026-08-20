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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Звездные красавицы в бассейне: 61-летняя Элизабет Херли в красном бикини, 93-летняя Джоан Коллинз — в белом купальнике

61-летняя актриса поделилась ярким снимком с отдыха, на котором она и легендарная звезда сериала «Династия» весело позировали в бассейне.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джоан Коллинз и Элизабет Херли

Джоан Коллинз и Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время отдыха с 93-летней британской актрисой Джоан Коллинз. Звезды устроили веселую фотосессию в бассейне на фоне живописной зелени.

61-летняя Херли предстала перед камерой в красном бикини с золотистой цепочкой на лифе, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой с широкими полями и массивными солнцезащитными очками. В кадре актриса эмоционально подняла руки вверх и улыбнулась.

Джоан Коллинз и Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Джоан Коллинз и Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Джоан для отдыха у воды выбрала белый цельный купальник с широкими бретелями. Она также надела темные солнцезащитные очки, светлую панаму, которая защищала лицо и шею от солнца, а также золотой браслет. В руке звезда держала бирюзовый стакан с напитком.

Актрисы были в прекрасном настроении и с удовольствием позировали в воде, продемонстрировав стильные и практичные образы для летнего отдыха.

Напомним, ранее Элизабет Херли в мятном купальнике с глубоким декольте продемонстрировала стройную фигуру.

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