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Звездные красавицы в бассейне: 61-летняя Элизабет Херли в красном бикини, 93-летняя Джоан Коллинз — в белом купальнике
61-летняя актриса поделилась ярким снимком с отдыха, на котором она и легендарная звезда сериала «Династия» весело позировали в бассейне.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время отдыха с 93-летней британской актрисой Джоан Коллинз. Звезды устроили веселую фотосессию в бассейне на фоне живописной зелени.
61-летняя Херли предстала перед камерой в красном бикини с золотистой цепочкой на лифе, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой с широкими полями и массивными солнцезащитными очками. В кадре актриса эмоционально подняла руки вверх и улыбнулась.
Джоан для отдыха у воды выбрала белый цельный купальник с широкими бретелями. Она также надела темные солнцезащитные очки, светлую панаму, которая защищала лицо и шею от солнца, а также золотой браслет. В руке звезда держала бирюзовый стакан с напитком.
Актрисы были в прекрасном настроении и с удовольствием позировали в воде, продемонстрировав стильные и практичные образы для летнего отдыха.
Напомним, ранее Элизабет Херли в мятном купальнике с глубоким декольте продемонстрировала стройную фигуру.