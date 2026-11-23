Светлана Готочкина и Кристина Решетник

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В флагманском бутике украинского бренда GOT’S LABEL состоялась закрытая презентация осенне-зимней коллекции обуви.

На этот раз дизайнеры сделали ставку на черный цвет, который представили в различных фактурах и силуэтах. В коллекцию вошли четыре модели обуви: сексуальные ботфорты из натуральной кожи, элегантные ботильоны на невысоких каблуках kitten heels с тиснением под кожу крокодила, глянцевые ботильоны с геометрическими каблуками и брутальные байкерские сапоги с металлическими деталями и эффектом винтажной кожи.

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Новинки сочетают в себе актуальные модные тенденции, стильный дизайн и комфорт.

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Презентацию открыла основательница бренда Светлана Готочкина, которая рассказала о новой коллекции и поблагодарила гостей за то, что они пришли на мероприятие.

Затем стилист Наталья Извекова поделилась модными советами о том, как правильно сочетать обувь из новой капсульной коллекции с одеждой и создавать стильные образы.

Модели продемонстрировали четыре образа, в которых обувь сочеталась с вещами из зимней коллекции верхней одежды и аксессуаров бренда.

В этот вечер поздравить Светлану Готочкину и ее команду пришли знаменитые друзья, блогеры и клиенты бренда. Среди гостей были Кристина Решетник, Ксения Мишина, Виктория Ткач, Виктория Апанасенко, Ульяна Ройс, Мила Еремеева, Инна Костюченко, Ирина Чемпион, Юлия Ермолаева, Яна Стрельцова и другие.

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