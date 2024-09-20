Звездные красотки на ивенте: Ирина Сопонару – в кроп-топе с вышивкой ришелье, Сабина Мусина – в мини с кружевом

Известные красавицы продемонстрировали эффектные луки на мероприятии в столице.
Актриса Ирина Сопонару и блогер Сабина Мусина посетили открытие первого в Украине флагманского магазина бренда UGG в Киеве. Звездные красотки появились в стильных образах.
Ирина была одета в белый кроп-топ с глубоким вырезом, обнаженной спиной и вышивкой ришелье на пышных рукавах. Верх она скомбинировала с короткой юбкой пастельного желто-бежевого оттенка в мелкий горошек.
Аутфит актриса дополнила мюлями с золотыми цветами и на шпильках, коричневой сумочкой-чехлом через плечо от Celine и черной сумкой Saint Laurent.
Лук Сопонару завершила солнцезащитными очками в золотой оправе, золотыми серьгами с жемчугом, браслетом, часами и кольцами.
Сабина выбрала для своего появления белое асимметричное мини с кружевом, сверху которого надела оверсайз-свитшот асфальтного цвета. На ней также была соломенная шляпа, белые высокие носки и ковбойские замшевые коричневые сапоги. На плече у нее висела сумочка цвета металлик от Prada.
А еще Мусина примеряла трендовые угги на высоких каблуках разных цветов, которые в сочетании с мини-юбкой прекрасно подчеркнули ее стройные ноги.
Напомним, Ирина Сопонару восхитила фото с семьей мужа-иностранца на его родине.
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