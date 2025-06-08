- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 2 мин
Звездные красотки в мини-юбках: Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова на бьюти-презентации
Инфлюэнсеы в стильных «студенческих» образах пришли на бьюти-мероприятие.
В Киеве состоялась презентация новой линейки средств ухода за кожей Peel and Chill от украинского бренда BIONO. Ее посетили представители fashion и beauty медиамира, среди которых Елена Филонова, Олимпия Вайтмусташ, Марина Аристова, Татьяна Брык, Анжелика Симоненко, Татьяна Карикова, Кирилл Савченко и другие.
Мероприятие проходило в формате импровизированного перформанса-лекции, после которого гости погрузились в атмосферу студенческой вечеринки с легкой ностальгией под музыкальный сет DJ Дари Уайт.
Дресс-код ивента звучал так: «Гарвард в студенческие времена», поэтому каждый из присутствующих продемонстрировал свою интерпретацию студенческого лука.
К примеру, Елена Филонова появилась в кокетливом розовом костюме, состоявшем из плиссированной мини-юбки и кардигана с черно-белой каймой.
Олимпия Вайтмусташ была одета в темно-коричневую олимпийку с красно-белыми полосками, белую рубашку, галстук цвета марсала, короткую бежевую юбку со складками и бейсболку.
Марина Аристова скомбинировала в своем аутфите темно-шоколадный жакет и мини-юбку, топ в коричнево-белую полоску, завязанную узлом, кепку и шоколадную замшевую сумку.
Специальной гостей ивента была врач-косметолог Мария Краснобаева, которая поделилась интересными советами по уходу за кожей в летний период.
Над созданием бьюти-средства команда бренда работала вместе с бьюти-инфлюэнсером Яной Винниченко.
В центре концепции представленной линейки средств ухода за кожей — идея «бьюти-отдыха» как актуальной потребности современной женщины: восстановить баланс, освежить кожу и хотя бы на мгновение в водовороте вернуть состояние внутреннего chill. В линейку вошли три продукта: пилинг-диски с AHA+BHA кислотами, пилинг-диски с витамином С и охлаждающая маска Bioflavonoids & Green Tea.