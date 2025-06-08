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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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238
Время на прочтение
2 мин

Звездные красотки в мини-юбках: Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова на бьюти-презентации

Инфлюэнсеы в стильных «студенческих» образах пришли на бьюти-мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова

Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова

В Киеве состоялась презентация новой линейки средств ухода за кожей Peel and Chill от украинского бренда BIONO. Ее посетили представители fashion и beauty медиамира, среди которых Елена Филонова, Олимпия Вайтмусташ, Марина Аристова, Татьяна Брык, Анжелика Симоненко, Татьяна Карикова, Кирилл Савченко и другие.

Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева и Дарья Уайт

Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева и Дарья Уайт

Татьяна Брык

Татьяна Брык

Анжелика Симоненко

Анжелика Симоненко

Татьяна Карикова

Татьяна Карикова

Кирилл Савченко

Кирилл Савченко

Мероприятие проходило в формате импровизированного перформанса-лекции, после которого гости погрузились в атмосферу студенческой вечеринки с легкой ностальгией под музыкальный сет DJ Дари Уайт.

DJ Дары Уайт

DJ Дары Уайт

Дресс-код ивента звучал так: «Гарвард в студенческие времена», поэтому каждый из присутствующих продемонстрировал свою интерпретацию студенческого лука.

К примеру, Елена Филонова появилась в кокетливом розовом костюме, состоявшем из плиссированной мини-юбки и кардигана с черно-белой каймой.

Елена Филонова

Елена Филонова

Олимпия Вайтмусташ была одета в темно-коричневую олимпийку с красно-белыми полосками, белую рубашку, галстук цвета марсала, короткую бежевую юбку со складками и бейсболку.

Олимпия Вайтмусташ

Олимпия Вайтмусташ

Марина Аристова скомбинировала в своем аутфите темно-шоколадный жакет и мини-юбку, топ в коричнево-белую полоску, завязанную узлом, кепку и шоколадную замшевую сумку.

Марина Аристова

Марина Аристова

Специальной гостей ивента была врач-косметолог Мария Краснобаева, которая поделилась интересными советами по уходу за кожей в летний период.

Мария Краснобаева и Сергей Пастухов

Мария Краснобаева и Сергей Пастухов

Над созданием бьюти-средства команда бренда работала вместе с бьюти-инфлюэнсером Яной Винниченко.

Яна Винниченко

Яна Винниченко

Яна Винниченко

Яна Винниченко

В центре концепции представленной линейки средств ухода за кожей — идея «бьюти-отдыха» как актуальной потребности современной женщины: восстановить баланс, освежить кожу и хотя бы на мгновение в водовороте вернуть состояние внутреннего chill. В линейку вошли три продукта: пилинг-диски с AHA+BHA кислотами, пилинг-диски с витамином С и охлаждающая маска Bioflavonoids & Green Tea.

Анна Козырь

Анна Козырь

Алина Харечко

Алина Харечко

Юлия Книжка

Юлия Книжка

Оксана Рожко

Оксана Рожко

Татьяна Мавродий

Татьяна Мавродий

Команда бренда

Команда бренда

Дмитрий Ромашко

Дмитрий Ромашко

Маргарита Хилько

Маргарита Хилько

Наталья Жихарева

Наталья Жихарева

Ольга Саенко

Ольга Саенко

Слава Чайка

Слава Чайка

Наталья Лукьянец

Наталья Лукьянец

Лидия Новоселецкая

Лидия Новоселецкая

Ксения Виноградова

Ксения Виноградова

Мария Старовойт

Мария Старовойт

Martelle

Martelle

Катрин Марченко

Катрин Марченко

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