Звездные красотки в мини-юбках: Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова на бьюти-презентации

Олимпия Вайтмусташ, Елена Филонова и Марина Аристова

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В Киеве состоялась презентация новой линейки средств ухода за кожей Peel and Chill от украинского бренда BIONO. Ее посетили представители fashion и beauty медиамира, среди которых Елена Филонова, Олимпия Вайтмусташ, Марина Аристова, Татьяна Брык, Анжелика Симоненко, Татьяна Карикова, Кирилл Савченко и другие.

Яна Винниченко, Сергей Пастухов, Мария Краснобаева и Дарья Уайт

Татьяна Брык

Анжелика Симоненко

Татьяна Карикова

Кирилл Савченко

Мероприятие проходило в формате импровизированного перформанса-лекции, после которого гости погрузились в атмосферу студенческой вечеринки с легкой ностальгией под музыкальный сет DJ Дари Уайт.

DJ Дары Уайт

Дресс-код ивента звучал так: «Гарвард в студенческие времена», поэтому каждый из присутствующих продемонстрировал свою интерпретацию студенческого лука.

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К примеру, Елена Филонова появилась в кокетливом розовом костюме, состоявшем из плиссированной мини-юбки и кардигана с черно-белой каймой.

Елена Филонова

Олимпия Вайтмусташ была одета в темно-коричневую олимпийку с красно-белыми полосками, белую рубашку, галстук цвета марсала, короткую бежевую юбку со складками и бейсболку.

Олимпия Вайтмусташ

Марина Аристова скомбинировала в своем аутфите темно-шоколадный жакет и мини-юбку, топ в коричнево-белую полоску, завязанную узлом, кепку и шоколадную замшевую сумку.

Марина Аристова

Специальной гостей ивента была врач-косметолог Мария Краснобаева, которая поделилась интересными советами по уходу за кожей в летний период.

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Мария Краснобаева и Сергей Пастухов

Над созданием бьюти-средства команда бренда работала вместе с бьюти-инфлюэнсером Яной Винниченко.

Яна Винниченко

Яна Винниченко

В центре концепции представленной линейки средств ухода за кожей — идея «бьюти-отдыха» как актуальной потребности современной женщины: восстановить баланс, освежить кожу и хотя бы на мгновение в водовороте вернуть состояние внутреннего chill. В линейку вошли три продукта: пилинг-диски с AHA+BHA кислотами, пилинг-диски с витамином С и охлаждающая маска Bioflavonoids & Green Tea.

Анна Козырь

Алина Харечко

Юлия Книжка

Оксана Рожко

Татьяна Мавродий

Команда бренда

Дмитрий Ромашко

Маргарита Хилько

Наталья Жихарева

Ольга Саенко

Слава Чайка

Наталья Лукьянец

Лидия Новоселецкая

Ксения Виноградова

Мария Старовойт

Martelle

Катрин Марченко