Звездный батальон: кто из знаменитостей активно поддерживает Украину в войне с Россией

Украинцев поддерживает весь мир. Многие знаменитости надевают желто-голубые наряды, значки и ленты, записывают обращения, песни и заявления, собирают деньги и открывают свой дом для беженцев. Самые смелые из них приезжают в Украину лично.

Шон Пенн

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Когда началось широкомасштабное вторжение российских войск, Шон Пенн как раз был в Украине. Он снимал документальный фильм Vice Studios о войне России в Украине. Актеру пришлось бросить свою машину и вместе с двумя коллегами пройти несколько километров пешком до польской границы, чтобы спастись от войны.

Но через некоторое время он снова вернулся в Восточную Европу, чтобы помогать Украине - в Кракове актер и режиссер подписал гуманитарный контракт с мэром города Яцеком Майхровски, чтобы помогать беженцам.

Позднее в интервью Hollywood Authentic Шон Пенн сообщил, что уже сам готов взять в руки оружие, чтобы бороться вместе с Украиной против России в этой полномасштабной войне, развязанной РФ.

Кэри Фукунага

Кэри Фукунага / Фото: Associated Press

Кэри Фуканага – режиссер, снявший 25-й фильм бондианы "Не время умирать", также именно он был режиссером первого сезона телесериала канала HBO "Настоящий детектив". После начала широкомасштабного вторжения России в Украину режиссер приехал во Львов, а затем - в Киев.

Фукунага приехал вместе со всемирно известным шеф-поваром Хосе Андресом. Его World Central Kitchen уже более 10 лет кормит людей в зонах стихийного бедствия. Теперь они приехали кормить и украинцев. С гуманитарной миссией Хосе и Кэри уже успели объездить освободившуюся от оккупантов Киевщину, побывали и в Харькове.

О том, что побудило его приехать в Украину, режиссер говорит так: "Меня возмущало то, что международное сообщество, мне казалось, делало недостаточно, чтобы остановить эту войну. Я думал, что могу сделать как человек? И какую помощь предложить?"

Режиссер утверждает, что не собирается снимать фильм о войне в Украине, считают, что это должны делать сами украинцы.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Приезд суперзвезды вызвал восторг украинцев и настоящую истерику россиян.

Джоли не анонсировала свой визит, поэтому, когда 30 апреля в телеграмм-каналах появилось видео, снятое очевидцами ее приезда во Львове, многие не сразу поверили. Голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев зашла во "Львовские круассаны" попить кофе, потом посетила лагерь беженцев и даже вынуждена была бежать в укрытие во время воздушной тревоги.

Боно и U2

Фото: Олександр Маркушин/Telegram

8 мая легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно неожиданно дала концерт в киевском метро. Также участники коллектива посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень.

"Они приехали по приглашению Владимира Зеленского и говорят, что поддержат любое приглашение от Украины, потому что всем сердцем поддерживают украинцев", — сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Лив Шрайбер

Фото: Associated Press

Знаменитый актер, режиссер и сценарист Лив Шрайбер приехал на украино-польскую границу, чтобы с благотворительной организацией World Central Kitchen готовить горячие обеды для украинских беженцев. На своей странице в Instagram актер показал, как готовил борщ.

В своем Instagram он рассказал, как в подвале своего отеля во Львове пережил три воздушные тревоги за ночь.

"Вздремнуть на улице после долгой ночи во Львове. Столько историй, такие невероятно стойкие люди. Я сейчас дома в целости и сохранности. Хотел бы я сказать то же самое о них", - добавил актер и призвал всех донатить в поддержку Украины.

Эд Ширан

Эд Ширан / Фото: Associated Press

В начале мая британский артист Эд Ширан и украинская группа "Антитіла" представили общую песню 2 step/"Сирени обірвали наш сон", в которой зазвучали украинский и английский языки.

Видео на композицию за пять дней с премьеры набрало почти три миллиона просмотров и 177 тысяч лайков. Также клип занял первое место по рекомендациям платформы YouTube в Украине. Средства, собранные по монетизации видео, Ширан перечислит на гуманитарную помощь Украине.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Во время вручения "Оскара" актриса Мила Кунис, которая родилась в украинском городе Черновцы, произнесла со сцены эмоциональную речь. Вместе с мужем Эштоном Кутчером они занимаются сбором средств в помощь Украине, уже собрали более 30 миллионов долларов, а также пожертвовали украинцам 3 миллиона из личного счета.

Позднее супруги рассказали, что они собирают 20 тыс. бронежилетов, чтобы отправить их украинской армии. Кроме этого, актеры будут помогать украинским детям, которые из-за войны потеряли своих родителей.

Стинг

Стинг / Фото: Getty Images

Британский музыкант решил выразить свою поддержку украинцам и исполнил песню Russians, которая была написана им в 1985 году для дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

Стинг заявил, что больше не будет выступать для российских олигархов, а также пожертвовал деньги для помощи пострадавшим.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч / Фото: Getty Images

Актер очень поддерживает Украину. В середине март на церемонии вручения наград EE British Academy Film Awards 2022 в комментарии телеканалу Sky News, что надеется стать участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины.

На открытии своей именной звезды он сказал: " В этот удивительный момент моей жизни, пользуясь этим случаем, я хочу привлечь ваше внимание к тому, что происходит в Украине. Я хочу выразить свою поддержку украинцам, а также поддержку россиянам, которые пытаются противостоять клептократии и идиотизму своей власти" ".

На церемонию "Оскар" Бенедикт пришел с нагрудным значком, который выглядел как флаг Украины.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Актеры призвали мир поддержать украинцев и пожертвовать средства для помощи беженцам. На своих страницах в соцсетях они заявили, что пожертвуют 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам, спасающимся от войны после вторжения России.

"За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Им нужна защита. Когда вы сделаете пожертвование, мы увеличим его до 1 миллиона долларов США, удвоив поддержку", - говорится в заявлении пары.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Виктория и Дэвид Бекхэм на Met Gala в 2014 году / Фото: Associated Press

Пара пожертвовала более 1 млн. Дэвид Бекхэм – привлек к помощи украинцам свой благотворительный фонд.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разорваны. За ночь детей забрали из кроватей и превратили в беженцев. 7,5 млн детей сейчас в группе риска", - написал бывший футболист.

Дэвид Бекхэм также предоставил на день в свободный доступ свою многомиллионную страницу в Instagram врачу из Украины, которая могла таким образом рассказать многим людям во всем мире, как пострадавших во время обстрелов оккупантов, лечат в бомбоубежищах.

Стивен Спилберг и его супруга Кейт Кэпшоу

Стивен Спилберг с женой Кейт Кэпшоу / Фото: Associated Press

Супруги пожертвовали 1 миллион долларов на поддержку гуманитарной помощи в Украине после вторжения России.

Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кэпшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине и за ее пределами, в том числе Польскому Красному Кресту, Польской гуманитарной акции, Всемирной центральной кухне, Обществу помощи евреям-иммигрантам и Фонду неотложных действий.

Энн Хэтэуэй

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Актриса поддержала Украину и наш народ публикацией в своем Instagram:

"Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях @redcrossukraine, @unicef и @savethechildren (и/или везде, где вы можете).

Я посылаю свои постоянные искренние молитвы народу Украины".

Хью Лори

Хью Лори / Фото: Associated Press

Британский актер Хью Лори, которого многие знают прежде всего благодаря главной роли в сериале "Доктор Хаус", поддержал Украину. Звезда запостил на своей странице в Twitter флаг Украины.

"Вот и все. Больше никаких болезненных замечаний о собаках и погоде", — написал актер, который очень любит собак, в своем твите.

Хью Джекман

Хью Джекман

Австралийский актер, звезда серии фильмов "Люди Икс" – Хью Джекман – тоже поддержал Украину. В своем Instagram он опубликовал видео с Владимиром Зеленским, в котором президент призывает мир остановить власть России и помочь нашей стране.

Актер также пообщался с 7-летним беженцем из Одессы, о чем написал в своем блоге:

"Поздоровайтесь с моим новым, очень мужественным другом Костей. Ему 7. Лишь несколько часов назад он попал в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похож, вам не кажется?"

Пол Маккартни

Сэр Пол Маккартни / Фото: Associated Press

Сэр Пол поддержал Украину на концерте, которым открыл свое мировое турне. Оно началось в Спокане, штат Вашингтон. Прямо во время концерта Маккартни развернул на сцене украинский флаг.

Дэниел Рэдклифф

Деніел Редкліфф / Фото: Associated Press

Звезда Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф решил поддержать украинцев во время войны. Актер продает мантии с галстуками разного цвета из самого Хогвартса. Вырученные деньги от продажи он отправит на помощь украинским семьям, пострадавшим от военных действий России.

Шер

Фото: Associated Press

Актриса и певица выразила готовность поселить в своем доме беженцев из Украины. "Украина – вторая по величине страна в Европе после России. Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой для защиты техникой, можем пожалеть об этом. Россия будет не просто дышать в спину Европе, но и захочет ее сломать", – заявила Шер.

Шэннен Доэрти

Фото: Associated Press

Актриса опубликовала в Instagram кадры из Краматорска, где в результате ракетного удара РФ по вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети. Шэннен также написала эмоциональный пост:

" Путин — монстр, и тот, кто совершает подобные действия против мирных жителей, тоже чудовищен. Так что мы можем сделать? Оказывайте давление на наши правительства, чтобы они делали больше. Делитесь информацией, продолжайте говорить о том, что происходит. Жертвуйте на гуманитарную помощь. Не закрывайте на это глаза, потому что лучше не быть свидетелем военных преступлений, не игнорируйте это, потому что вам кажется, что это не ваша проблема. Это проблема для всех нас. Да благословит вас всех Бог. Да благословит Бог Украину."

Джулиан Леннон

Сын Джона Леннона нарушил свой старый обет никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя группы The Beatles Джона Леннона.

Джулиан объяснил, почему он нарушил свою предыдущую клятву, что "запоет песню только в том случае, если это будет конец света".

"Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь думал бы спеть "Imagine", был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. – Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов, искать убежища в другом месте".

Джулиан назвал войну в Украине огромной трагедией.

Том Оделл

Том Оделл / Фото: Associated Press

31-летний британский певец Том Оделл поддержал украинцев и спел для беженцев прямо на вокзале Бухареста.

Том исполнил чувственную песню Another love, сыграв на синтезаторе перед собравшейся публикой, которая держала в руках листы, на которых были нарисованы сердца в цветах украинского флага.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Лопес сделала репост Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организации, чтобы все желающие помочь Украине, узнали, как это сделать.

"Мир наблюдает за душераздирающими новостями о вторжении России в Украину. Обработать нужно сразу много, но есть способы, которыми мы все можем поддержать Украину из любой точки мира. Пролистайте, чтобы узнать, как помочь и возвысить свой голос за мир и справедливость, а затем перейдите по ссылке в нашей биографии, чтобы узнать больше", - написала певица.

Певица собирается выступить на благотворительном гала-вечере Luisa Via Roma, который состоится при поддержке UNICEF на итальянском острове Капри. Мероприятие запланировано на 30 июля в историческом комплексе Чертоза-ди-Сан-Джакомо. Часть средств, собранных во время концерта, будет перечислена на помощь украинцам, пострадавшим от войны России в Украине.

Кевин Бейкон

Кевин Бейкон / Фото: Getty Images

Актер, которого мы знаем по фильмам "Аполлон 13" и "Невидимка", вместе со своим 72-летним братом Майклом выступили в Вашингтоне, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

Билли Айлиш

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Американская певица, обладательница премий "Грэмми" и "Оскар" Билли Айлиш присоединилась к глобальной благотворительной кампании в поддержку Украины – Stand Up For Ukraine. Звезда и ее брат Финнеас О'Коннелл исполнили балладу Your Power, в переводе — "Твоя сила".

"Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто посмотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали", – призвала Билли.

Mаneskin

Måneskin / Фото: Associated Press

Победители "Евровидения-2021", итальянская группа Mаneskin в поддержку Украины выпустили ролик, в котором показали жуткие кадры нашей войны. В ролике показаны зверства российских оккупантов и разрушения наших городов.

Майли Сайрус

Майли Сайрус / Фото: Getty Images

Певица, которая снимала в Киеве один из своих клипов, в первый же день очень остро отреагировала на нашу беду:

"Этим утром было душераздирающе просыпаться от известий о вторжении в Украину. У меня был невероятный опыт съемок клипа Nothing Breaks Like A Heart в Киеве, и я буду вечно благодарна местному сообществу, которое приняло меня с распростертыми объятиями. Есть местные сообщения, что уже убито по меньшей мере 40 украинцев, и этот конфликт может привести к еще большему количеству смертей, еще одному кризису с беженцами, когда так много людей были вынуждены покинуть свои дома, и т.д. Я солидарна со всеми в Украине, кто пострадал от этого нападения, и с нашим мировым сообществом, которое призывает к немедленному прекращению этого насилия".

Позднее Майли Сайрус приняла участие в фестивале Lollapalooza в Аргентине. Во время выступления она исполнила песню Nothing Breaks Like a Heart, которую посвятила украинцам. Клип именно на эту композицию она снимала в Киеве в 2018 году.

"Посвящаю эту песню всем моим украинским друзьям. Пусть Бог благословит вас всех", – сказала артистка.

Scorpions

Легендарная рок-группа Scorpions поддерживает Украину и осуждает Россию. Они изменили слова своей самой известной песни Wind of change. После вторжения России артисты убрали оттуда упоминание о Москве и Парке Горького и вместо этого спели "Теперь послушай мое сердце, оно говорит Украина". Когда музыканты выступали на сцене, то достали флаг Украины.

Pink Floyd

Британская рок-группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise, в котором звучит вокал солиста группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Это первая композиция легендарного коллектива за последние 28 лет. Дэвид Гилмор собрал всех музыкантов, чтобы поддержать украинцев, которые героически защищают страну от захватчиков.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Актриса обратилась к своим подписчикам (хотя делает это в Instagram крайне редко) с просьбой помочь Украине:

"Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и людей — как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами Я знаю, что сложно понять, как лучше всего поддержать, поэтому я упоминаю некоторые ресурсы и способы присоединиться к поддержке этих женщин через пожертвования здесь (и в моих сториз!)".

Джаред Лето

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Актер и певец Лето опубликовал фото с флагом Украины в руках и написал пост:

"Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашим близким в этот хаотический и разрушительное время. Я надеюсь, что мир победит и в конце концов будут найдены ненасильственные решения".

Позднее он провел прямой эфир с украинцами и даже спел песню "Ах, Одесса, жемчужина у моря".

Ричард Гир

Ричард Гир / Фото: Associated Press

В Instagram этого международного гуманитарного агентства CARE's Ukraine Crisis Fund, которая помогает украинцам, было опубликовано обращение Ричарда Гира:

"Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund"

Мадонна

Мадонна / Фото: Getty Images

Певица опубликовав в сториз Instagram фото со своими детьми, которые подписала так: "Оставайтесь на связи в ожидании кое-чего особенного", - и добавила эмодзи в виде украинского флага.

Таким образом она анонсировала свое участие в глобальном онлайн-митинге Stand Up For Ukraine, организованном Global Citizen - международной образовательной и правозащитной организацией, которая на этом мероприятии планировала собрать финансовую и гуманитарную помощь для украинских беженцев.

Шерон Стоун

Фото: Associated Press

В своем Instagram актриса опубликовала видео, в котором зажигает желто-голубую свечу и написала:

"Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев. Посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах".

Metallica

Легендарная металл-группа Metallica открыла сбор средств в поддержку Украины. Об этом сообщили на странице фонда All Within My Hands Foundation, который был основан в 2017 году участниками группы.

Джулианна Мур

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Американская актриса и лауреат "Оскара" опубликовала в Instagram видео, в котором предстала в сине-желтой шапке. "Средства от покупки этой шапки идут на счет @unicef_ukraine. Мой замечательный и талантливый друг @alesssophiab из @mareaclothing создала их, и многие из вас уже приобрели их, но, если вы еще не купили, это прекрасный способ выразить свою поддержку народу Украины", - написала Джулианна.

Арнольд Шварценеггер

Записал видео, в котором рассказал, что на самом деле происходит в Украине и как власть Кремля врет своему народу, сеет пропаганду и убивает невинных людей:

"Ваше правительство вам говорит, что это война с целью денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Войну начали власть имущие в Кремле".

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

В публикации, которую легендарная модель сделала в Instagram, она написала, что много дней думала о том, чем может быть полезной, и напомнила пользователям, что "все мы делим эту планету". Синди пообещала, что продолжит публиковать на своей странице информацию об организациях, которые поддерживают беженцев из Украины по всему миру.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Фото: Associated Press

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс решила поддержать украинских женщин и высказалась об их смелости и красоте. Она запостила фотографии женщин с детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также снимок женщины-военнослужащей.

Муж Кетрин Майкл Дуглас на SAG Awards 2022 появился в черном классическом костюме, на нагрудный карман которого прикрепил аксессуар в цветах флага Украины.

Леди Гага

Леди Гага / Фото: Associated Press

Очень эмоционально поддерживает Украину Леди Гага:

"Мое истинное желание сегодня вечером состоит в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры на @sagawards вызывали у публики улыбки. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Есть много причин, по которым мир постоянно дает нам НЕ улыбаться. Я молюсь сегодня вечером за Украину и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь, чтобы вы были здоровы".

Также певица очень резко высказалась о россиянах, которые в большинстве своем поддерживают кровавую войну, развязанную их страной в Украине:

"Они должны были меня арестовать в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им одеть на меня наручники. Они были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас".

Риз Уизерспун

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Актриса в Instagram Stories 8 марта опубликовала фото со словами поддержки и оставила ссылки на организации, которые помогают украинским семьям. Все желающие могут пожертвовать деньги.

"Мысли о женщинах и детях Украины тяжело ложатся на мое сердце в этот Международный женский день. Вот три организации, которые делают большую работу, чтобы предоставить ресурсы нуждающимся семьям", - написала Уизерспун.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Звезда сериала "Секс в большом городе" опубликовала на своей странице в Instagram пост с флагом Украины и поинтересовалась у аудитории, как помочь пострадавшим. Также Сара Джессика отметила благотворительные организации UNICEF USA, Médecins Sans Frontières и Максима Чмерковского - украино-американского чемпиона мира по латинским танцам, который находится в Киеве и тоже активно освещает ситуацию в своих соцсетях.

Экс-"ангелы" Victoria's Secret

Эльза Хоск / Фото: Getty Images

Самые красивые девушки планеты не остались в стороне, свою поддержку Украине выразили модели Victoria's Secret: Эльза Хоск, Роми Стридж и Марта Хант.

"Мое сердце со всеми украинцами", - написала модель Эльза Хоск.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Американская супермодель Джиджи Хадид поддержала Украину и пострадавших от нападения России. 26-летняя девушка написала в Instagram пост, в котором сообщила, что все заработанные деньги за показы осень-зима 2022 пожертвует пострадавшим.

Белла Хадид

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Сестра Джиджи Белла Хадид тоже поддержала украинцев. Модель перевела часть своего дохода, который заработала на Неделе моды в Милане, украинским организациям. Ее примеру последовали и другие модели.

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Лея / Фото: Getty Images

Модель российского происхождения написала в своем блоге:

"Нет войне. Я буду делать пожертвования @unicef и @redcrossukraine. Пожалуйста, проверьте мои истории на наличие ссылок и ресурсов для пожертвований и сделайте их, если можете. Молимся о мире".

Massive Attack

Британский коллектив активно поддерживает Украину. Музыканты из Бристоля освещают ситуацию в своих соцсетях, публикуя фото и видео разрушенных оккупантами украинских городов.

В одном из постов в Twitter Massive Attack поделились картинкой, на которой длинный стол Путина был изображен в виде огромного гроба.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Поддержку Украине в Instagram выразила вся семья Кардашьян: Ким и Кортни Кардашьян и Кендалл и Кайли Дженнер. Ким также сделала репост публикации с ресурсами, которые занимаются финансовой помощью Украине.

У Ким 288 миллионов подписчиков в Instagram, и на все эту огромную аудиторию звезда заявила, что гордится героическими поступками нашего президента Владимира Зеленского:

"Президент Украины надевает военную форму, чтобы бороться за Родину. Америка предложила его эвакуировать, но он отказался. Он сказал: "Мне не нужна поездка, мне нужны патроны".

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро / Фото: Associated Press

Актер высказался о вторжении России в Украину, выступая перед студентами Кембриджского университета:

"Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно. Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности - в правде".

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Британская супермодель сделала публикацию в своем Instagram с призывом помогать Украине:

"Наблюдать за тем, что последние дни происходит в Украине, было, мягко говоря, опустошительно и душераздирающе.

"Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормя своего новорожденного ребенка, я думаю о матерях и семьях Украины, которые крепко прижимают к себе своих младенцев и детей, укрываясь на ночь в бомбоубежищах или прибывая в лагеря, о семьях, разлученных на границе, и их близких, которые уже потеряны. В такие моменты кажется невозможным знать, что написать или сказать, но мое сердце обращено к ним, а мои мысли с народом Украины. Сегодня я сделаю пожертвование @unicef_uk. Если можно пожалуйста сделайте."

Элтон Джон

Элтон Джон / Фото: Associated Press

Певец очень близко к сердцу принял проблемы охваченной войной Украины и, в частности, блокадного Мариуполя:

"Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней".

Кэтрин Винник

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Фото: Associated Press

Актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Звезда сериала "Викинги" поделилась в Instagram Stories кадрами разрушенных домов Киева.

Брайан Кокс

Брайан Кокс / Фото: Getty Images

Речь актера Брайана Кокса на церемонии SAG Awards 2022 вызывала восхищение. Шотландский актер, известный своей ролью Короля Лира, назвал украинцев смелыми, а россиян – трусами.

Брайан Кокс эмоционально высказался о широкомасштабном вторжении России, которое потрясло весь мир:

"Я хотел бы добавить еще одну вещь, которая, я думаю, важна для меня и, надеюсь, важна для вас как актеров, исполнителей, писателей и режиссеров: это то, что происходит в Украине. Это действительно, действительно ужасно."

Приянка Чопра

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Актриса попыталась привлечь внимание людей к войне, она поделилась публикацией в Instagram, и призвала помочь гражданам Украины в это трудное время.

"Ситуация, которая разворачивается в Украине, ужасает. Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь сориентироваться в неопределенности ближайшего будущего."

Мик Джаггер

Фронтмен легендарных The Rolling Stones на странице в соцсети опубликовал сообщение с украинским флагом и ссылкой на сайт Global Citizen с советами, как помочь Украине во время российской агрессии.

"Реальные способы помочь Украине через Global Citizen", — написал Мик Джаггер.

Микки Рурк

Микки Рурк / Фото: Associated Press

Знаменитый актер очень хорошо осведомлен о том, что происходит в Украине. Его близкий друг и помощник украинец, у которого в Украине осталось много близких родственников.

Поэтому Микки постоянно смотрит новости из Украины и очень переживает. В интервью российской журналистке он сказал:

"Украинская армия продолжает сопротивляться. Наверное, русские думали, что захватят все дней за десять или за пару недель. Украинский народ проявляет такую смелость, не только солдаты, но и простые граждане. Я знаю украинских парней, которые даже стрелять не умеют, но пошли служить. Никто не ждал, даже я, что Зеленский окажется настоящей глыбой, он не желает сдаваться.

По-моему, Россия сможет победить Украину, только если нах*ен замочит там всех до одного. Потому что, даже если там останется хоть один мужик, со своим старым ружьем, то он скорее сдохнет, чем сдастся".

Опра Уинфри

Опра Уинфри / Фото: Associated Press

"Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединившись как один, чтобы сопротивляться подчинению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся", - написала легендарная телеведущая.

Также Опра восхитилась мужеством президента Владимира Зеленского и всего украинского народа.

Джек Николсон

Джек Ніколсон / Фото: Getty Images

Очень трогательно Украину поддержал Джек Николсон. Он записал видео, в котором спотыкается о камень, раскрашенный в цвета нашего флага. Он сдувает с него пыль и прижимает к сердцу. "Мы с народом Украины" - добавил он.

Deep Purple

Культовая британская рок-группа поддержала Украину и украинский народ, а также сообщила, что возвращает автограф бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева, который они получили в 2011 году:

"Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине, и мы приносим свои извинения нашим российским и украинским фанатам за то, что концерты были отменены."

Пьер Ришар

Пьер Ришар / Фото: Getty Images/Fotobank

В своем обращении легендарный актер признался, что его "разрывает на части от того, как РФ вторглась в Украину": "И "вторглась" – это слабо сказано", — добавил Ришар.

Пьер Ришар отметил, что каждый вечер просматривает новости с фото и видео из Украины и его переполняют эмоции. Также актер выразил восхищение украинским президентом и всем украинским народом, их смелостью и духом противостояния.

Жерар Депардье

Фото: Getty Images

Актер, известный своей дружбой с Путиным, неожиданно резко осудил широкомасштабное вторжение России в Украину. Жерар Депардье пообещал весь доход от трех своих концертов, намеченных на начало апреля в Театре Елисейских полей в Париже, передать "украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны".

Также различными способами свою поддержку Украине демонстрировали такие звезды: Девид Линч, Леони Анне, Стивен Кинг, Грета Ли, Эндрю Гарфилд, Вера Фармига, Джессика Честен, Эль Фэннинг, Маргарет Этвуд, Ивонн Страховски, Джим Керри, Хайден Панеттьери, Флоренс Пью, Рейчел Броснахен, Мей Маск, Хейли Бибер, Кейт Бекинсейл, Менди Мур, Джимми Фэллон, Два Липа, Ник Кейв, Канье Уэст, Джон Ледженд, Люк Эванс, Тест Холлидей, Пирс Броснан, Оливия Колман, Дениз Ричардс, Кристен Стюарт, Сальма Хайек, Леонардо Ди Каприо, Крисси Тейген, Кэти Перри, Джессика Честейн, Эмилия Кларк, Карла Бруни, Джейн Биркин, Ребел Уилсон, Голди Хоун, Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Жульет Бинош, Ева Грин, Изабель Юппер, Эми Шумер, Розамунд Пайк, Алек Болдуин, Амаль Клуни, Орландо Блум, Киану Ривз, Мэйси Уильямс, Майкл Шин, Том Фелтон, Эмма Томпсон, Натали Портман, Гарри Стайлз, Билли Портер, The Rasmus и многие другие.

