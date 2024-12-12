Звездный дуэт: Павел Зибров и Гарик Кричевский представили совместную песню "Верные друзья"

Украинские легендарные артисты – Павел Зибров и Гарик Кричевский – объединили свои таланты, эмоции и жизненный опыт в новой дуэтной песне "Верные друзья".

Этот мужской дуэт рассказывает о простых, но важных истинах – дружбе, поддержке и моментах, которые остаются в сердце навсегда.

Павел Зибров и Гарик Кричевский/Пресс-служба

Музыка Павла Зиброва подчеркивает искренность и теплую ностальгию текста песни Петра Маги.

"Дружба – это когда ты всегда можешь положиться на человека, а он на тебя, не смотря ни на что; доверие, поддержка, искренность, общие интересы.

Гарик Кричевский/Пресс-служба

Мы с Павлом дружим много лет, и за это время наши отношения только окрепли. Мы решили объединиться в дуэте с песней "Верные друзья", которая несет важный смысл, напоминает, что настоящие друзья – это сила, которая помогает преодолевать любые испытания", – рассказал Гарик Кричевский.

Павел Зибров и Гарик Кричевский/Пресс-служба

Павел Николаевич называет дружбу с коллегой настоящим братством.

"Мы с Гариком плечо к плечу уже более двух десятилетий и это настоящее братство. Мужская дружба – это о взаимной поддержке, доверии и искренности. Это когда слова не всегда нужны, потому что понимание идет на уровне действий. Настоящий друг всегда рядом – в радости, сложностях и даже в тишине.

"Верные друзья" – это гимн тем, кто остается рядом в самые сложные моменты, и сейчас, в такие непростые времена, эта тема как никогда актуальна", – поделился Павел Зибров.

Павел Зибров/Пресс-служба

Певцы представили также уютное студийное видео, в котором они вместе с музыкантами создают магию прямо во время записи. Непринужденная атмосфера, расслабленная одежда, искренность, теплые улыбки и энергия настоящей мужской дружбы создают особые эмоции, которые обязательно испытывают слушатели и зрители.

"Верные друзья" – это напоминание о ценности человеческих связей и важности сохранять искренность в нашем быстром мире. Настоящий тост за дружбу, способную преодолевать годы и расстояния.

Павел Зибров и Гарик Кричевский с женами и дочерьми/Пресс-служба

Песня уже доступна на всех стриминговых платформах, а видео можно посмотреть на официальном канале Павла Зиброва.

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