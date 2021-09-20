Звездный дуэт в эфире утреннего шоу: Зибров в рубашке с принтом, Тринчер в мини-юбке с рюшами

Звездный дуэт в эфире утреннего шоу: Зибров в рубашке с принтом, Тринчер в мини-юбке с рюшами

Народный артист Украины презентовал с молодой певицей драйвовую коллаборации.

Павел Зибров и Анна Тринчер побывали сегодня в утреннем эфире одного из украинских телеканалов. Там звездный дуэт презентовал свою драйвовую коллаборации — песню "Мертві бджоли/Метелики".

Павел Зибров и Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

Павел Николаевич появился в студии в черной рубашке с белым принтом, черных брюках и туфлях. На Анне был наряд, который состоял из белого кроп-топа с опущенной линией плеч и с рукавами-рюшами и асимметричной бело-голубой мини-юбке с рюшами, которая подчеркнула стройные ноги певицы. Лук Тринчер дополнила белыми босоножками на шпильках, прической с локонами и нежным макияжем.

Павел Зибров и Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

"Сегодня запремьерилы нашу коллаборации "Мертві бджоли/Метелики" с @annatrincher_official на @live.media.tv. А также разыграли подарки для зрителей! Спасибо за бодрое утро! Двигаемся в хорошем настроении дальше", — написал Зибров под фотографиями.

(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

Напомним, Павел Николаевич и Анна выполнили свою дуэтную композицию на концерте "Главные Хиты Независимости".

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