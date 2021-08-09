Звездный рецепт: Павел Зибров вместе с Эктором Хименесом-Браво приготовили авокадо-тост

Народный артист Украины в прямом эфире приготовил с профессиональным поваром завтрак.

Павел Зибров вместе с профессиональным поваром Эктором Хименесом-Браво приготовили в прямом эфире Instagram простой, но очень вкусный завтрак — авокадо-тост по-украински, который назвали "Павел". Видео эфира народный артист опубликовал у себя в фотоблоге.

"Спасибо, Эктор, за бодрое классное утро, ты мастер своего дела! Сегодня мы приготовили ноу-хау — тост "Павел" с авокадо и салом по-украински!"

Во время эфира они разговаривали на разные темы, шутили и слушали музыку.

В конце эфира дуэт знаменитостей показал свои кулинарные творения.

Ингредиенты:

хлеб

яйца

авокадо

кунжут

лимон

оливковое масло

соль

перец, чили

зелень

сало

чеснок

Приготовление

Нарезать хлеб, полить ломтики оливковым маслом, посолить, поперчить. На хорошо разогретую сковороду-гриль налить немного оливкового масла и обжарить хлеб с обеих сторон.

В миске готовим заправку. Смешать кунжут, лимонный сок, лимонную цедру, соль, перец и чили.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Авокадо нарезать ломтиками и выложить на хлеб. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Положить сверху яйцо-пашот. Посыпать сверху заправкой и украсить зеленью.

Павел Николаевич решил добавить в рецепт свое авторское видение с украинским колоритом и положил на авокадо кусочки сала и чеснока.

Напомним, Зибров анонсировал в соцсети свой концерт, который состоится 21 августа в загородном ресторане KNZS. Он выступит с новой программой "Вуса Бренд". Артист исполнит всеми любимые: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "Вуса бренда" и многие другие песни в новой танцевальной обработке.

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