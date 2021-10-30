Звездный совет: Ольга Горбачева рассказала, как всегда выглядеть прекрасно

Певица раскрыла секрет своего красивого внешнего вида.

Ольга Горбачева – красивая, стройная и жизнерадостная женщина. В комментарии для Леди.ТСН.ua певица рассказала, что нужно делать, чтобы всегда выглядеть прекрасно.

Ольга считает, что женщина должна ставить себя на первое место и уделять себе больше время.

Ольга Горбачева/Instagram Ольги Горбачевой

"Женщина у себя должна быть на первом месте. Хотя на первом месте дети, муж, работа. Но, все-таки, если нет времени для того, чтобы уйти в свою пещеру и восстановится, то не поможет ни спорт, ни правильное питание.

Нужно находить время для того, чтобы наполняться, восстанавливаться, знать себя, понимать себя. Нужно саму себя по голове гладить, хвалить, набирать ванну, идти гулять, все что угодно, что будет в тебе поддерживать радость жизни. Когда женщина радостная, она будет круто выглядеть в любой форме, даже если у нее что-то с возрастом появится, например, целлюлит. Ну и что? Он есть у всех. Успокойтесь уже и живите с целлюлитом", - посоветовала Горбачева нашим читателям.

Ольга Горбачева/Instagram Ольги Горбачевой

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