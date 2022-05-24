Звезды боевика "Мир Юрского периода - 3" пришли на премьеру в платьях в цветах украинского флага

Носить сине-желтые образы сейчас в тренде.
Во время премьеры фильма "Мир Юрского периода-3: Господство" в Мехико две актрисы решили проявить свою поддержку Украине, которая страдает от российских оккупантов.
Так, звезды фантастического боевика - американки Деванда Вайз и Брайс Даллас Ховард - оделись в наряды цвета украинского флага. На Деванде было желтое платье и голубая лента на пучке, а на Брайс – голубое платье.
Актрисы перед фотографами позировали рядом, чтобы продемонстрировать символику украинского флага.
Кстати, одеваться в сине-желтые луки стало трендом среди мировых знаменитостей. Недавно таким образом поддержали украинцев и звезды сериала "Эмили в Париже" - Лили Коллинз и Эшли Парк. На фестивале Paley Fest Лили предстала в голубом костюме, а Эшли - в желтом платье.
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