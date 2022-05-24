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Звезды боевика "Мир Юрского периода - 3" пришли на премьеру в платьях в цветах украинского флага

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Звезды боевика "Мир Юрского периода - 3" пришли на премьеру в платьях в цветах украинского флага

Брайс Даллас Говард и Деванда Вайз / Фото: Getty Images

Носить сине-желтые образы сейчас в тренде.

Во время премьеры фильма "Мир Юрского периода-3: Господство" в Мехико две актрисы решили проявить свою поддержку Украине, которая страдает от российских оккупантов.

Так, звезды фантастического боевика - американки Деванда Вайз и Брайс Даллас Ховард - оделись в наряды цвета украинского флага. На Деванде было желтое платье и голубая лента на пучке, а на Брайс – голубое платье.

Брайс Даллас Говард и Деванда Вайз / © Getty Images
Брайс Даллас Говард и Деванда Вайз / Фото: Getty Images

Актрисы перед фотографами позировали рядом, чтобы продемонстрировать символику украинского флага.

Кстати, одеваться в сине-желтые луки стало трендом среди мировых знаменитостей. Недавно таким образом поддержали украинцев и звезды сериала "Эмили в Париже" - Лили Коллинз и Эшли Парк. На фестивале Paley Fest Лили предстала в голубом костюме, а Эшли - в желтом платье.

Показ фильма
Показ фильма "Эмили в Париже" / Фото: Getty Images
Показ фильма
Показ фильма "Эмили в Париже" / Фото: Getty Images

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