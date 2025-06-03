Звезды на балете "Лісова пісня": Екатерина Кухар в эффектном платье-вышиванке, Дзидзьо – с красивыми цветами

Екатерина Кухар

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В Национальной опере Украины состоялась премьера балета «Лісова пісня» в исполнении учеников и студентов Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым сейчас руководит Екатерина Кухар.

Балет «Лісова пісня» создан по мотивам одноименной драмы-феерии Леси Украинки на музыку Михаила Скорульского. Композитор тонко передал национальные мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни. Балет уже более 75 лет является гордостью украинской классической хореографии. В этом году эту постановку адаптировал и редактировал Алексей Коваленко.

Культурное событие посетили Екатерина Кухар, Олег Куроченко, Дзидзьо (Михаил Хома), Валентина Хамайко, Владимир Завадюк, Елена Коляденко, Анастасия Игнатова и другие.

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Екатерина Кухар и Олег Куроченко

Дзидзьо

Валентина Хамайко

Анастасия Игнатова

Екатерина Кухар продемонстрировала самый эффектный образ на мероприятии. На ней было роскошное красное платье с белой вышивкой.

Екатерина Кухар

А Дзидзьо пришел с двумя красивыми букетами пионов. Один букет он подарил Кухар, а другой — Ольге Грицишиной, которая исполняла в балете роль Мавки.

Дзидзьо

Ольга Грицишина