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Звезды на балете "Лісова пісня": Екатерина Кухар в эффектном платье-вышиванке, Дзидзьо – с красивыми цветами
Прима-балерина со своими студентами на сцене Нацоперы представила самый красивый украинский балет.
В Национальной опере Украины состоялась премьера балета «Лісова пісня» в исполнении учеников и студентов Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым сейчас руководит Екатерина Кухар.
Балет «Лісова пісня» создан по мотивам одноименной драмы-феерии Леси Украинки на музыку Михаила Скорульского. Композитор тонко передал национальные мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни. Балет уже более 75 лет является гордостью украинской классической хореографии. В этом году эту постановку адаптировал и редактировал Алексей Коваленко.
Культурное событие посетили Екатерина Кухар, Олег Куроченко, Дзидзьо (Михаил Хома), Валентина Хамайко, Владимир Завадюк, Елена Коляденко, Анастасия Игнатова и другие.
Екатерина Кухар продемонстрировала самый эффектный образ на мероприятии. На ней было роскошное красное платье с белой вышивкой.
А Дзидзьо пришел с двумя красивыми букетами пионов. Один букет он подарил Кухар, а другой — Ольге Грицишиной, которая исполняла в балете роль Мавки.