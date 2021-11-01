Звезды на балете "Жизель": Ксения Мишина в клетчатом жакете, Леся Никитюк в твидовом наряде

Звезды на балете "Жизель": Ксения Мишина в клетчатом жакете, Леся Никитюк в твидовом наряде

Селебрити сходили на легендарный спектакль и фэшн-показ, на котором презентовали обновленные костюмы к нему.

Украинский бренд Malva Florea презентовала обновленные костюмы к спектаклю "Жизель", которому в этом году исполнилось 180 лет.

Дизайнер бренда Malva Florea - Мальва Вербицкая/Пресс-служба

Фэшн-показ и балет с участием Александра Стоянова и Екатерины Кухар посетили звездные гости: Ксения Мишина, Валентина Хамайко, Настя Каменских, Лида Ли, Полина Неня, Леся Никитюк, Максим Чмерковский, Меловин и другие.

Полина Неня/Пресс-служба

Рассмотрим самые стильные аутфиты на мероприятии.

Ксения Мишина появилась в красном клетчатом жакете, черных лосинах и черных босоножках на высокой платформе с квадратными носками и ремешками с камнями. Талию она подчеркнула черным кожаным поясом-баской. В руке актриса держала черную сумочку-багет.

Ксения Мишина/Пресс-служба

Леся Никитюк пришла на балет в темно-синем твидовом платье-жакете с золотыми пуговицами. Лук она дополнила черной сумкой.

Леся Никитюк/Пресс-служба

Валентина Хамайко была одета в зеленое платье длинны миди с цветочным принтом и коричневых замшевых ботильонах.

Валентина Хамайко/Пресс-служба

Мистическую атмосферу фэшн-шоу помог создать пианист-виртуоз Евгений Хмара с помощью композиции Ocean Race.

Евгений Хмара/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

Балет "Жизель" с Екатериной Кухар и Александром Стояновым/Пресс-служба

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