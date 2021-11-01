Звезды на балете "Жизель": Ксения Мишина в клетчатом жакете, Леся Никитюк в твидовом наряде

Селебрити сходили на легендарный спектакль и фэшн-показ, на котором презентовали обновленные костюмы к нему.
Украинский бренд Malva Florea презентовала обновленные костюмы к спектаклю "Жизель", которому в этом году исполнилось 180 лет.
Фэшн-показ и балет с участием Александра Стоянова и Екатерины Кухар посетили звездные гости: Ксения Мишина, Валентина Хамайко, Настя Каменских, Лида Ли, Полина Неня, Леся Никитюк, Максим Чмерковский, Меловин и другие.
Рассмотрим самые стильные аутфиты на мероприятии.
Ксения Мишина появилась в красном клетчатом жакете, черных лосинах и черных босоножках на высокой платформе с квадратными носками и ремешками с камнями. Талию она подчеркнула черным кожаным поясом-баской. В руке актриса держала черную сумочку-багет.
Леся Никитюк пришла на балет в темно-синем твидовом платье-жакете с золотыми пуговицами. Лук она дополнила черной сумкой.
Валентина Хамайко была одета в зеленое платье длинны миди с цветочным принтом и коричневых замшевых ботильонах.
Мистическую атмосферу фэшн-шоу помог создать пианист-виртуоз Евгений Хмара с помощью композиции Ocean Race.
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