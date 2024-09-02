Звезды на благотворительном бранче: Антонина Хижняк – в черном костюме, SWOIIA – в леопардовом платье

В Киеве состоялось благотворительное мероприятие GLORY CHARITY BRUNCH, которое посетили актриса Антонина Хижняк и певица SWOIIA. Ивент организовали БФ "Народжені перемагати" и журнал GLORY с целью сбора средств на реабилитацию добровольца из Днепра – 35-летнего Вадима Корицкого.

Антонина рассказала собравшимся о своей актерской карьере, а также поблагодарила защитников за то, что она с сыном может жить в Украине.

Антонина Хижняк/Фото Татьяны Говойной и Евгения Несина

Хижняк выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней был атласный костюм, состоявший из топа, рубашки с прозрачными рукавами и широких прозрачных брюк. Аутфит она дополнила черными босоножками с металлическими деталями.

Антонина Хижняк/Фото Татьяны Говнойной и Евгения Несина

Актриса сделала аккуратную прическу, нежный макияж, украсила уши длинными серьгами, а шею – деликатной цепочкой с подвеской.

SWOIIA (экс-Ассоль) продемонстрировала гламурный лук в платье с леопардовым принтом на тонких бретельках. У нее была укладка с локонами и макияж с черными стрелками. Аутфит певица дополнила сумочкой Louis Vuitton и жемчужными ожерельями, одно из которых было с крестиком из жемчуга.

SWOIIA /Фото Татьяны Говийной и Евгения Несина

Ведущим ивента был хореоиграф и победитель шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов.

Макс Леонов/Фото Татьяны Говойной и Евгения Несина

Организатор мероприятия Лала Цукерман поделилась успехами сбора: "Мы собрали более 100 тысяч гривен для Вадима Корицкого. Это наш третий благотворительный бранч и наша первая сотня. Спасибо всем, кто приобщился к этому благородному делу — благодаря вам эта помощь стала возможной!"

Лала Цукерман, Вадим Корицкий и его собратья/Фото Татьяны Говойной и Евгения Несина

Мероприятие также посетили фитнес-экспертка Ксения Литвинова, телеведущая Оксана Гутцайт, артисты Люся Кава и SUROV, санинструктор и боевой медик Наталья Гасюк, фитнес-тренер Марина Боржемская и другие.

Оксана Гутцайт/Фото Татьяны Говийной и Евгения Несина

Люся Кофе/Фото Татьяны Говийной и Евгения Несина

SUROV/Фото Татьяны Говийной и Евгения Несина

Наталья Гасюк/Фото Татьяны Говийной и Евгения Несина

Ярослава Федорова, Лала Цукерман, Анна Малиновская/Фото Татьяны Говойной и Евгения Несина

Лала Цукерман и Марина Боржемская/Фото Татьяны Говойной и Евгения Несина

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