Звезды на благотворительном бранче: Антонина Хижняк – в черном костюме, SWOIIA – в леопардовом платье

Звездные красотки в стильных аутфитах появились на ивенте.
В Киеве состоялось благотворительное мероприятие GLORY CHARITY BRUNCH, которое посетили актриса Антонина Хижняк и певица SWOIIA. Ивент организовали БФ "Народжені перемагати" и журнал GLORY с целью сбора средств на реабилитацию добровольца из Днепра – 35-летнего Вадима Корицкого.
Антонина рассказала собравшимся о своей актерской карьере, а также поблагодарила защитников за то, что она с сыном может жить в Украине.
Хижняк выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней был атласный костюм, состоявший из топа, рубашки с прозрачными рукавами и широких прозрачных брюк. Аутфит она дополнила черными босоножками с металлическими деталями.
Актриса сделала аккуратную прическу, нежный макияж, украсила уши длинными серьгами, а шею – деликатной цепочкой с подвеской.
SWOIIA (экс-Ассоль) продемонстрировала гламурный лук в платье с леопардовым принтом на тонких бретельках. У нее была укладка с локонами и макияж с черными стрелками. Аутфит певица дополнила сумочкой Louis Vuitton и жемчужными ожерельями, одно из которых было с крестиком из жемчуга.
Ведущим ивента был хореоиграф и победитель шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов.
Организатор мероприятия Лала Цукерман поделилась успехами сбора: "Мы собрали более 100 тысяч гривен для Вадима Корицкого. Это наш третий благотворительный бранч и наша первая сотня. Спасибо всем, кто приобщился к этому благородному делу — благодаря вам эта помощь стала возможной!"
Мероприятие также посетили фитнес-экспертка Ксения Литвинова, телеведущая Оксана Гутцайт, артисты Люся Кава и SUROV, санинструктор и боевой медик Наталья Гасюк, фитнес-тренер Марина Боржемская и другие.
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