Звезды на благотворительном бранче: Илона Гвоздева в кожаной мини-юбке, Lama – в молочном комбинезоне

Украинские селебрити – Илона Гвоздева, Lama, Светлана Вольнова, Макс Леонов и военные посетили в Киеве ивент Charity Poetry Brunch, организованный главным редактором журнала GLORY Лалой Цукерман вместе с благотворительным фондом "Народжені перемагати".

Военные и Лала Цукерман/Фото Татьяна Говойна

Ирина и Вячеслав Дюденко, Светлана Вольнова/Фото Татьяна Говойна

Звездные гости продемонстрировали на бранче стильные образы – рассмотрим их.

Илона Гвоздева появилась в пастельно-розовом лонгсливе с цветочным принтом, черной кожаной мини-юбке, черных плотных колготах и ботфортах на шпильках.

Илона Гвоздева и ругала Цукерман/Фото Татьяна Говойна

Lama выбрала для своего появления комфортный лук. Она была одета в комбинезон с капюшоном молочного оттенка.

Лала Цукерман и Lama/Фото Татьяна Говийна

Светлана Вольнова сияла в ярко-красном платье макси с острыми плечами и пикантным V-образным декольте. Лук она дополнила поясной золотистой сумкой.

Светлана Вольнова/Фото Татьяна Говийна

Макс Леонов предстал в черном пиджаке с подкатанными рукавами с клетчатой подкладкой, черной футболке и брюках.

Макс Леонов/Фото Татьяна Говийна

Лала Цукерман продемонстрировала вечерний аутфит в черном блестящем платье с декольте и поясом.

Лала Цукерман/Фото Татьяна Говийна

Целью мероприятия было собрать средства в помощь многодетной матери Маргарите Смелянец из Николаевщины.

"Для меня это очень важное мероприятие. Я очень хочу, чтобы пятерых детей Маргариты Смелянец из Николаевщины дождались свою маму после трансплантации легких, и чтобы они наконец жили счастливо все вместе. Сейчас Маргарита четвертый год ожидает операции. И этим мероприятием я также хочу привлечь внимание общественности к проблемам трансплантации в Украине и важность донорства. Спасибо всем, кто присоединился. Вместе мы смогли собрать 50 000 грн на спецпитание для Маргариты, которого хватит на 2 месяца. Будем надеяться, что, возможно, за это время ситуация стабилизируется и Маргариту прооперируют", – сказала на ивенте Лала Цукерман.

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