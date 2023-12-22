Звезды на благотворительном гала-вечере: Илона Гвоздева в прозрачной рубашке, Павел Зибров – в гламурном пиджаке

В канун Нового года хореограф Илона Гвоздева собрала всех на благотворительном мероприятии, на котором закрыли еще один сбор для наших защитников.
В Киеве состоялся благотворительный гала-вечер, организованный в ресторане Аляска соучредителем женского клуба Ukrainian Women Unity (UWU) Илоной Гвоздевой и Анной Малиновской.
Илона и Анна были ведущими мероприятия, на котором они поблагодарили всех, кто в течение года помогал им реализовывать благотворительные миссии. Они вручили личные благодарности спикерам, журналистам, артистам, меценатам и команде организаторов.
Во время гала-вечера провели благотворительный аукцион, на котором разыграли тубус с художественной росписью детей, футболку и кепку с подписью Кирилла Буданова. Общая сумма сбора составила 244 417 грн, которую передали на мавики для спецподразделения ГУР МОУ "Артан".
Музыкальным подарком гостей ивента порадовал Павел Зибров, исполнивший всеми любимые хиты "Хрещатик" и "Червона рута". Народный артист также спел вместе с Андреем Кравченко их дуэтную песню "Душі криниця".
Кроме того, Павел Николаевич за донат до благотворительного сбора сфотографировался с гостем мероприятия.
Позже Андрей Кравченко представил дуэтную композицию с артисткой Мятой.
А юная певица Darisha выступила в дуэте с руководителем Координационного штаба по обращению с военнопленными Юлией Приймак.
В этот вечер выступила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, которая рассказала, что каждый военный может обратиться в общественную организацию "Відчуй", чтобы бесплатно получить индивидуальные тактические звуковые фильтры-беруши, которые помогут защитникам уберечься от акустических травм органов слуха.
Артистка Bazhana порадовала присутствующих своими новыми авторскими песнями под аккомпанемент виолончели.
Певец VOLKANOV подарил всем новогоднее настроение, исполнив сингл "З новим Роком, Україно!"
Профессиональные танцовщики Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко очаровали своим страстным танцем.
Иллюзионисты Антон Абрашеков и Виталий Горбачевский устроили на ивенте эффектный перфоманс, а комик Лера Мандзюк всех от души повеселила своим стендапом.
На гала-вечере прошел также показ от украинского бренда ALEXANDER OCHERETNY.
А тренер Николай Дацюк и фитнес-эксперт Ксения Литвинова провели зажигательный танцевальный мастер-класс.
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