Звезды на благотворительном гала-вечере: Илона Гвоздева в прозрачной рубашке, Павел Зибров – в гламурном пиджаке

В канун Нового года хореограф Илона Гвоздева собрала всех на благотворительном мероприятии, на котором закрыли еще один сбор для наших защитников.

В Киеве состоялся благотворительный гала-вечер, организованный в ресторане Аляска соучредителем женского клуба Ukrainian Women Unity (UWU) Илоной Гвоздевой и Анной Малиновской.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская/Фото Владимира Коваленко

Илона и Анна были ведущими мероприятия, на котором они поблагодарили всех, кто в течение года помогал им реализовывать благотворительные миссии. Они вручили личные благодарности спикерам, журналистам, артистам, меценатам и команде организаторов.

Илона Гвоздева/Фото Владимира Коваленко

Во время гала-вечера провели благотворительный аукцион, на котором разыграли тубус с художественной росписью детей, футболку и кепку с подписью Кирилла Буданова. Общая сумма сбора составила 244 417 грн, которую передали на мавики для спецподразделения ГУР МОУ "Артан".

Илона Гвоздева, Анна Малиновская и победители аукциона/Фото Владимира Коваленко

Фаворит (подразделение ГУР Артан) и Анна Малиновская/Фото Владимира Коваленко

Музыкальным подарком гостей ивента порадовал Павел Зибров, исполнивший всеми любимые хиты "Хрещатик" и "Червона рута". Народный артист также спел вместе с Андреем Кравченко их дуэтную песню "Душі криниця".

Павел Зибров/Фото Владимира Коваленко

Кроме того, Павел Николаевич за донат до благотворительного сбора сфотографировался с гостем мероприятия.

Позже Андрей Кравченко представил дуэтную композицию с артисткой Мятой.

Андрей Кравченко/Фото Владимира Коваленко

Мята/Фото Владимира Коваленко

А юная певица Darisha выступила в дуэте с руководителем Координационного штаба по обращению с военнопленными Юлией Приймак.

Юлия Приймак и Darisha/Фото Владимира Коваленко

В этот вечер выступила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, которая рассказала, что каждый военный может обратиться в общественную организацию "Відчуй", чтобы бесплатно получить индивидуальные тактические звуковые фильтры-беруши, которые помогут защитникам уберечься от акустических травм органов слуха.

Дарья Герасимчук/Фото Владимира Коваленко

Артистка Bazhana порадовала присутствующих своими новыми авторскими песнями под аккомпанемент виолончели.

Певец VOLKANOV подарил всем новогоднее настроение, исполнив сингл "З новим Роком, Україно!"

VOLKANOV/Фото Владимира Коваленко

Профессиональные танцовщики Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко очаровали своим страстным танцем.

Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко/Фото Владимира Коваленко

Иллюзионисты Антон Абрашеков и Виталий Горбачевский устроили на ивенте эффектный перфоманс, а комик Лера Мандзюк всех от души повеселила своим стендапом.

Антон Абрашеков и Виталий Горбачевский/Фото Владимира Коваленко

Лера Мандзюк/Фото Владимира Коваленко

На гала-вечере прошел также показ от украинского бренда ALEXANDER OCHERETNY.

UKRAINIAN BRAND ALEXANDER OCHERETNY/Фото Владимира Коваленко

А тренер Николай Дацюк и фитнес-эксперт Ксения Литвинова провели зажигательный танцевальный мастер-класс.

Ксения Литвинова и Валентина Хамайко/Фото Владимира Коваленко

Анна Малиновская/Фото Владимира Коваленко

Юла и Анатолий Анатолич/Фото Владимира Коваленко

Марина Боржемская/Фото Владимира Коваленко

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