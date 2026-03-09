Анна Луценко, Илона Гвоздева и Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Илона Гвоздева и Анна Саливанчук посетили бранч и public talk, посвященный будущей экранизации романа американской писательницы Коллин Гувер «Воспоминания о нем». Мероприятие состоялось в ресторане Frou Frou в Киеве.

Звездные красавицы продемонстрировали на ивенте эффектные образы.

Илона предстала в кремовом жакете, прозрачной белой блузке, белом кружевном бюстгальтере и бежевой плиссированной юбке миди, которые скомбинировала со светло-бежевыми ботильонами на каблуках.

У Гвоздевой был нежный макияж и собранные волосы. Из украшений она выбрала крупные жемчужные серьги, жемчужное ожерелье и золотые кольца.

Анна появилась в карамельном свитере с белым воротником и светло-песочной мини-юбке в полоску, украшенной на подоле объемными перьями. Наряд актриса дополнила белыми высокими остроносыми сапогами и коричневой сумочкой.

Саливанчук собрала волосы в хвост, сделала макияж с бежевой помадой и красный маникюр. На лице у нее были имиджевые очки в золотой оправе, в ушах — элегантные золотисто-белые серьги, на шее — золотая цепочка с подвеской-сердцем, а на руках — золотые браслеты и кольца.

Илона Гвазева на ивенте была звездным модератором от Viva! Она, а также другие спикеры — Марьяна Иванчихина, представитель дистирбьютора фильма B&H Film Distribution, и киноблогер Снежана Успенская — говорили о популярности историй Коллин Гувер, о сложности переноса книжных эмоций на экран, об ошибках прошлого, втором шансе, прощении и силе любви.

Во время мероприятия говорили о том, почему романтические истории — даже драматические и болезненные — так легко находят отклик в сердцах зрителей. Обсуждали и то, как экранизации могут по-новому раскрывать знакомые литературные сюжеты, а также, какие моменты книги являются самыми важными, чтобы не потерять их при переносе истории на экран. Участники также поделились своими размышлениями о втором шансе и высказались о том, способна ли любовь изменить человека.

Не обошли вниманием и саму книгу «Воспоминания о нем» Коллин Гувер. Роман, опубликованный в 2022 году, стал настоящим литературным феноменом: в мире продано более 6,5 миллиона экземпляров, его перевели на 45 языков, а также он был номинирован на премию Goodreads Choice Award. Украинские читатели также тепло приняли эту историю, и она быстро стала одной из самых популярных среди поклонников современной романтической прозы.

Уже 12 марта эта чувственная история оживет на больших экранах Украины. «Воспоминания о нем» — это трогательный рассказ о женщине, которая после ошибки, изменившей ее жизнь, пытается начать все сначала и завоевать свой второй шанс — в материнстве, в любви и в своем будущем. Это история о надежде, прощении и о том, что настоящая любовь иногда начинается именно со смелости дать друг другу еще один шанс.

В бранче также приняли участие актер дубляжа Евгений Лесничий, который подарил свой голос одному из героев ленты, режиссер дубляжа Оксана Гринько и другие.

