Звезды на бьюти-церемонии: Lida Lee в футуристическом наряде, Masha Danilova – в корсетном топе

Украинские артистки выступили на бьюти-премии, которая в этом году прошла впервые.

В Киеве прошла церемония награждения премии BMED AWARDS, на которой выступили звездные гости. Среди них были артисты Lida Lee, Masha Danilova и Oks.

Премия BMED AWARDS

Lida Lee появилась на сцене в футуристическом образе total black. На ней был брючный костюм интересного кроя с элементом одежды, который был похож на бронежилет. Лук певица дополнила стильной прической, вечерним макияжем и массивными серебряными серьгами в ушах.

Lida Lee

Lida Lee

Lida Lee

Masha Danilova предстала перед публикой в белом корсетном топе со шлейфом и джинсах-клеш. Наряд она скомбинировала с босоножками на шпильках. Красивая укладка с локонами и нежный макияж завершили лук артистки.

Masha Danilova

Oks выбрал для своего появления экстравагантный темный пиджак без рукавов и с эффектом порванных краев, черную рубашку, темно-серые брюки в едва заметную полоску и черные лоферы на грубой подошве.

Алексей Донцов, Oks и Lada

Oks

Oks

Ведущими церемонии были Алексей Донцов, который был одет в стильный черный костюм и футболку, и Lada, которая подчеркнула стройную фигуру элегантным черным нарядом макси с драпировкой на юбке.

Алексей Донцов и Lada

В этот вечер в национальном центре "Украинский дом" собралось более 250 гостей. На мероприятии отметили (было 12 номинациях) и наградили лучших партнеров и амбассадоров компании за их профессионализм, высокие достижения в работе с космецевтикой премиум-класса, создание качественного контента и весомый вклад в популяризацию брендов (iS Clinical, Circadia, Colorescience, Hydrafacial) и идей о здоровой коже.

Теперь эта премия будет проходить ежегодно и станет прекрасной традицией среди профессионалов в области ухода за кожей.

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