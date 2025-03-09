Звезды на бьюти-презентации: Надежда Матвеева в клетчатом платье, Dj Starkov – в цветочном галстуке

В Киеве, в инновационном парке UNIT.City, прошла закрытая презентация новых продуктов линейки с ретинолом RTN+ от испанского бренда профессиональной косметики Bruno Vassari. Бренд стал первопроходцем в сочетании ретинола и эпидермального фактора роста в одном средстве.

Мероприятие посетили звездные гости – телеведущая Надежда Матвеева, врач акушер-гинеколог Людмила Шупенюк и блогер Тарас Нестеренко, которые приняли участие в панельной дискуссии "Вирусные тренды в бьюти: как рождаются хиты продаж?" В рамках обсуждения они рассказали о своем опыте ведения социальных сетей и дали советы присутствующим о развитии и улучшении собственного присутствия в онлайн-пространстве.

За музыкальное настроение ивента отвечал Dj Starkov, который порадовал присутствующих своим диджей-сетом.

Dj Starkov

Рассмотрим образы знаменитостей.

Надежда Матвеева появилась на презентации в белом клетчатом платье с длинными рукавами и в коричневых ботильонах. Талию она подчеркнула тонким красным ремешком. Лук ведущая дополнила белой сумкой с крокодиловым тиснением и деревянными вставками.

Надежда Матвеева

Dj Starkov был одет в пиджак баклажанового оттенка, белую рубашку, клетчатые брюки и синий галстук с цветочным принтом. В надгрудном кармане у него был платок с узором, а к лацкану диджей прикрепил брошь в виде цветка с синими камнями. Стильные очки завершили аутфит Dj Starkov.

Dj Starkov

Людмила Шупенюк выбрала для своего появления разноцветное платье с принтом, такой же жакет и черные замшевые сапоги на шпильках. Образ она дополнила бежево-черной сумкой.

Людмила Шупенюк и Надежда Матвеева

Тарас Нестеренко сочетал черную водолазку, графитовые широкие брюки и черный пояс Dolce&Gabbana.

Людмила Шупенюк, Тарас Нестеренко, Надежда Матвеева

СЕО бренда Татьяна Мачуха подчеркнула стройную фигуру обтягивающим платьем цвета бургунди с высокой горловиной и драпировкой на юбке.

Татьяна Мачеха

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