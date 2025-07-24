Звезды на дне рождении известного блогера: Виталий Козловский в черной майке, Павел Зибров - в гламурном пиджаке

Виталий Козловский и Кэнди Суперстар

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Виталий Козловский и Павел Зибров стали звездными гостями на вечеринке в стиле Дикого Запада по случаю дня рождения блогера Кэнди Суперстар. Артисты зажгли публику своими выступлениями.

Кэнди Суперстар и Виталий Козловский

Козловский появился на сцене в базовой черной майке, которая соблазнительно обтягивала его накачанный торс, штанах-карго с принтом и в кроссовках на платформах.

Виталий Козловский

Кэнди Суперстар и Виталий Козловский

Павел Зибров надел на свое выступление гламурный черный пиджак с блестящим принтом каштанов, черную футболку с серебряно-черной надписью и черные брюки.

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Павел Зибров и Кэнди Суперстар

Лук народный артист завершил стильными замшевыми лоферами черного цвета с блестящим узором.

Павел Зибров и Кэнди Суперстар

А ведущей ивента была Леся Никитюк - это ее первое появление на закрытом публичном мероприятии после рождения ребенка.

Леся Никитюк и Кэнди Суперстар

Звезда придерживалась дресс-кода и появилась на вечеринке в пикантном образе ковбойки. На ней был черный кожаный корсетный топ с прозрачной вставкой и шнуровкой, голубые джинсовые мини-шорты и черные чулки с подтяжками.

Кэнди Суперстар и Леся Никитюк

Аутфит Леся дополнила ковбойской шляпой из денима, черными кожаными высокими перчатками с бахромой и черными сапогами.

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Леся Никитюк

Сама же именинница сияла в коричневом асимметричном платье на тонких бретельках, с пикантным декольте со шнуровкой и с каскадными рюшами на юбке. На талии у блогера был кожаный пояс в стиле вестерн-шик с металлической пряжкой. Ковбойская шляпа и черные сапоги завершили образ Кэнди.

Павел Зибров и Кэнди Суперстар