Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Звезды на фотоколле в Венеции: Дуэйн Джонсон в поло Prada, Эмили Блант - в платье Schiaparelli

Актеры снялись в фотосессии, посвященной новому фильму, в котором они сыграли главные роли.

Автор публикации
Алина Онопа
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в рамках Венецианского кинофестиваля появились на фотоколле биографической драмы о спорте "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в котором сыграли главные роли. Они позировали, дружески обнимая друг друга или держа за руки.

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн был одет в черное поло от Prada и белые брюки, которые скомбинировал с черными туфлями с кисточками и стильными очками.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Эмили выбрала для такого события светло-голубое платье миди приталенного силуэта с драпировкой от бренда Schiaparelli. Наряд имел интересные бретельки, украшенные металлическими деталями золотого и синего цвета с камнями.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила золотыми босоножками на устойчивых каблуках. Она сделала прическу с локонами, макияж с розовыми тенями на веках и светлый маникюр. В ушах у Блант были золотые серьги, на шее - золотая цепочка с подвесками, а на руках - кольца.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

