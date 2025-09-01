Звезды на фотоколле в Венеции: Дуэйн Джонсон в поло Prada, Эмили Блант - в платье Schiaparelli

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в рамках Венецианского кинофестиваля появились на фотоколле биографической драмы о спорте "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в котором сыграли главные роли. Они позировали, дружески обнимая друг друга или держа за руки.

Дуэйн был одет в черное поло от Prada и белые брюки, которые скомбинировал с черными туфлями с кисточками и стильными очками.

Эмили выбрала для такого события светло-голубое платье миди приталенного силуэта с драпировкой от бренда Schiaparelli. Наряд имел интересные бретельки, украшенные металлическими деталями золотого и синего цвета с камнями.

Аутфит актриса дополнила золотыми босоножками на устойчивых каблуках. Она сделала прическу с локонами, макияж с розовыми тенями на веках и светлый маникюр. В ушах у Блант были золотые серьги, на шее - золотая цепочка с подвесками, а на руках - кольца.