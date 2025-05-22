Звезды на фотовыставке: Анна Ризатдинова в блузке цвета фуксии, Елена Тополя – в мини-платье в горошек

Анна Ризатдинова

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Анна Ризатдинова и Елена Тополя посетили открытие мультимедийной фотовыставки «Мечты Женщины Украины» , которая состоялась в ТРЦ Gulliver.

Гимнастка появилась на мероприятии в деловом костюме, состоявшем из жакета приталенного силуэта и широких брюк со стрелками, и в блузке цвета фуксии. Наряд она дополнила черными ботильонами на шпильках.

Анна Ризатдинова

Анна распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами-гвоздями.

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Анна Ризатдинова

Певица выбрала для своего появления короткое черное платье в белый горошек и с рюшами на подоле.

Елена Тополя

Тополя сделал укладку с ровным пробором, макияж с акцентом на красной помаде и завершил лук золотыми украшениями.

Елена Тополя

Эта фотовыставка, которая продлится до 25 мая, стала символическим началом нынешнего этапа премии «Женщина Украины», привлекая внимание к историям 12 выдающихся украинок, среди которых: JAMALA, Анна Ризатдинова, Соломия Витвицкая, Александра Матвийчук, Марта Левченко, Ольга Навроцкая, Елена Ванеева, Ксения Драганюк, Виктория Ковач, Елена Апчел, Нина Левчук и Лилия Гриневич. Это не просто портреты, а живые истории, запечатленные в настоящих фотографиях, сделанных самими героинями или людьми рядом с ними. Фотографии фиксируют моменты перемен, боли, силы, радости — когда рождается песня, открывается школа, улыбается спасенный ребенок или принимается решение, влияющее на судьбу страны. Рядом с каждой — история, которую можно прочесть и услышать, воспользовавшись QR-кодом на стенде.

Анна Ризатдинова

Премия включает 15 номинаций, отмечающих вклад украинок в защиту страны, бизнес, инновации, медицину, науку, культуру, благотворительность, развитие общества и другие сферы. Номинанток подают эксперты, лауреаток выбирают по суммарным баллам экспертов и голосованию общей аудитории. Церемония награждения пройдет 28 мая в Киеве.

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Онлайн-голосование за номинанток премии "Женщина Украины 2025" продолжается до 25 мая.