Анна Саливанчук

Анна Саливанчук и Оля Цибульская посетили открытие шоурума украинского бренда украшений AGRES. Звездные красавицы продемонстрировали на ивенте стильные образы.

Анна Саливанчук выглядела гламурно в берете и водолазке с леопардовым принтом. На ней также был черный жилет, черный скорт в едва заметную полоску и капроновые колготы. Лук актриса дополнила красивыми золотистыми украшениями.

Анна Саливанчук/Фото Анны Дворянец

Оля Цибульская предстала в элегантном черном жакете и топе, которые скомбинировала с синими джинсами-палаццо и черной обувью. На руке у нее сияло золотое кольцо с большим нежно-розовым камнем.

Ксения Литвинова, Оля Цибульская, Анна Малиновская и Надежда Матвеева/Фото Анны Дворянец

Модератором события была ведущая авторского YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», звездный интервьюер Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Анны Дворянец

На мероприятии также были телеведущая Надежда Матвеева, основательница бренда Ирина Агрес, певица ODARA, фитнес-тренер Ксения Литвинова, лидер мнений Анна Малиновская, ведущая и участница первого сезона реалити-шоу «Холостяк» Марина Аристова, участница «Холостяка-14» Ирина Кулешина и другие.

Анна Малиновская, Ирина Агрес и Оля Цибульская/Фото Анны Дворянец

Ирина Агрес/Фото Анны Дворянец

ODARA/Фото Анны Дворянец

Анна Малиновская и Эльмира Мехтиева/Фото Анны Дворянец

Марина Аристова/Фото Анны Дворянец

Ирина Кулешина/Фото Анны Дворянец