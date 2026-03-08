- Дата публикации
Звезды на ивенте: Анна Саливанчук в леопардовом берете, Оля Цибульская — в джинсах-палаццо
Звездные красавицы продемонстрировали красивые луки на мероприятии в Киеве.
Анна Саливанчук и Оля Цибульская посетили открытие шоурума украинского бренда украшений AGRES. Звездные красавицы продемонстрировали на ивенте стильные образы.
Анна Саливанчук выглядела гламурно в берете и водолазке с леопардовым принтом. На ней также был черный жилет, черный скорт в едва заметную полоску и капроновые колготы. Лук актриса дополнила красивыми золотистыми украшениями.
Оля Цибульская предстала в элегантном черном жакете и топе, которые скомбинировала с синими джинсами-палаццо и черной обувью. На руке у нее сияло золотое кольцо с большим нежно-розовым камнем.
Модератором события была ведущая авторского YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», звездный интервьюер Мирослава Мандзюк.
На мероприятии также были телеведущая Надежда Матвеева, основательница бренда Ирина Агрес, певица ODARA, фитнес-тренер Ксения Литвинова, лидер мнений Анна Малиновская, ведущая и участница первого сезона реалити-шоу «Холостяк» Марина Аристова, участница «Холостяка-14» Ирина Кулешина и другие.