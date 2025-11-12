- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезды на ивенте: Оля Цибульская в шоколадной блузке с рюшами, Дарья Трегубова — в мини-юбке
Звездные красавицы посетили презентации от украинских брендов.
Оля Цибульская и Дарья Трегубова стали звездными гостями мероприятия, на котором состоялись презентации новых коллабораций от двух украинских брендов: MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA «Diverse you are» («Мы все разные») и совместная коллаборация лидера мнений Анны Малиновской с Agres Jewelry «Мы сильны, когда мы вместе». Мероприятие состоялось в INKI THEATRE в Киеве.
Героини ивента были одеты в одежду из новой коллекции. Свои образы они гармонично дополнили украшениями из представленной коллаборации, в основе которой — цветок мальва, как символ силы рода, семейного уюта, корней.
Мероприятие имело также благотворительную цель — на нем состоялся сбор для защитников 13 подразделения Сил обороны ПВО на приобретение мобильной полевой столовой.
Презентация состоялась в формате стендапа. Своими историями успеха поделились Марина Аристова, Марина Митряева, Настя Черничная и Светлана Охрименко.
Событие завершилось зажигательным диджей-сетом от DJ NAJA, приятным общением и примеркой вещей из новой коллекции.