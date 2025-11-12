Анна Малиновская и Оля Цибульская

Оля Цибульская и Дарья Трегубова стали звездными гостями мероприятия, на котором состоялись презентации новых коллабораций от двух украинских брендов: MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA «Diverse you are» («Мы все разные») и совместная коллаборация лидера мнений Анны Малиновской с Agres Jewelry «Мы сильны, когда мы вместе». Мероприятие состоялось в INKI THEATRE в Киеве.

Анна Малиновская и Оля Цибульская

Дарья Трегубова

Героини ивента были одеты в одежду из новой коллекции. Свои образы они гармонично дополнили украшениями из представленной коллаборации, в основе которой — цветок мальва, как символ силы рода, семейного уюта, корней.

Анна Мачух, Оля Цибульская, Светлана Охрименко

Татьяна Петровицкая, Татьяна Дроздова

Мария Булка, Анна Малиновская, Татьяна Дроздова, Марина Аристова

Мероприятие имело также благотворительную цель — на нем состоялся сбор для защитников 13 подразделения Сил обороны ПВО на приобретение мобильной полевой столовой.

Анна Малиновская с военными

Презентация состоялась в формате стендапа. Своими историями успеха поделились Марина Аристова, Марина Митряева, Настя Черничная и Светлана Охрименко.

Марина Митряева, Ксения Литвинова, Светлана Охрименко, Марина Гайович

Марина Аристова

Светлана Охрименко

Событие завершилось зажигательным диджей-сетом от DJ NAJA, приятным общением и примеркой вещей из новой коллекции.

DJ NAJA

Аня Гресь

Алина Лепская

Юлия Ермолаева

Инна Костюченко, Анна Малиновская

Татьяна Карикова

Алина Гомон

Оксана Набок, Ксения Виноградова, Ирина Татаренко, Динара Габибуллаева

Людмила Смолина, Елена Шершнева, Мирослава Мандзюк, Инна Кириченко