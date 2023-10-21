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Звезды на ивенте в Киеве: Илона Гвоздева в голубом костюме, Lida Lee – в футуристическом наряде

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на ивенте в Киеве: Илона Гвоздева в голубом костюме, Lida Lee – в футуристическом наряде

Илона Гвоздева

Селебрити посетили презентацию художественного проекта.

В Киеве прошла презентация художественного проекта – коллекционных фигурок КОТО, которую посетили звезды и блогеры. Среди гостей были Илона Гвоздева, Марина Боржемская, Алексей Суровцев, Макс Леонов, Олимпия Вайтмусташ, Анна Малиновская, Татьяна Карикова, Вита Булана, Вячеслав Соломко и другие.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская / ©
Илона Гвоздева и Анна Малиновская
Олимпия Уайтмусташ / ©
Олимпия Уайтмусташ
Алексей Суровцев / ©
Алексей Суровцев
Вячеслав Соломко и Марина Боржемская / ©
Вячеслав Соломко и Марина Боржемская
Максим Мацвейко / ©
Максим Мацвейко
Евгений Еремин / ©
Евгений Еремин
Татьяна Карикова / ©
Татьяна Карикова
Денис Чуловский, Татьяна Савицкая / ©
Денис Чуловский, Татьяна Савицкая

Выступили в этот вечер группа Molodi и певица Lida Lee.

Группа Molodi / ©
Группа Molodi
Группа Molodi / ©
Группа Molodi
Lida Lee / ©
Lida Lee
Lida Lee / ©
Lida Lee

Амбасадором художественного проекта стал участник Kalush Orchestra – КИЛИММЕН.

КОВР / ©
КОВР
КОВР / ©
КОВР

На мероприятии представили первую коллекцию фигурок, которая получила название Fighting figures. Она символизирует украинское сопротивление захватчикам, извечную борьбу, присутствующую в нашей многовековой истории.

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Пять дизайнов фигурок отражают разные этапы столкновения с врагом: от первой встречи со злом – до его преодоления.

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Все желающие имели возможность расписать 2 белые фигурки, создав неповторимый дизайн. Одну большую и маленькую фигурку из первой коллекции выставят на благотворительный аукцион.

Макс Леонов / ©
Макс Леонов
Вячеслав Соломко / ©
Вячеслав Соломко

Автор, дизайнер и архитектор Максим Мацвейко в символической фигурке воплотил дух несокрушимости, смелости и достоинства, которые всегда были ключевыми ценностями украинского народа. Она, как рупор, рассказывает о нашем героическом прошлом и преданности идеалам нашего времени.

Максим Мацвейко с семьей / ©
Максим Мацвейко с семьей
©

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Дата публикации
Просмотры
306
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