Звезды на ивенте в Киеве: Илона Гвоздева в голубом костюме, Lida Lee – в футуристическом наряде

Селебрити посетили презентацию художественного проекта.
В Киеве прошла презентация художественного проекта – коллекционных фигурок КОТО, которую посетили звезды и блогеры. Среди гостей были Илона Гвоздева, Марина Боржемская, Алексей Суровцев, Макс Леонов, Олимпия Вайтмусташ, Анна Малиновская, Татьяна Карикова, Вита Булана, Вячеслав Соломко и другие.
Выступили в этот вечер группа Molodi и певица Lida Lee.
Амбасадором художественного проекта стал участник Kalush Orchestra – КИЛИММЕН.
На мероприятии представили первую коллекцию фигурок, которая получила название Fighting figures. Она символизирует украинское сопротивление захватчикам, извечную борьбу, присутствующую в нашей многовековой истории.
Пять дизайнов фигурок отражают разные этапы столкновения с врагом: от первой встречи со злом – до его преодоления.
Все желающие имели возможность расписать 2 белые фигурки, создав неповторимый дизайн. Одну большую и маленькую фигурку из первой коллекции выставят на благотворительный аукцион.
Автор, дизайнер и архитектор Максим Мацвейко в символической фигурке воплотил дух несокрушимости, смелости и достоинства, которые всегда были ключевыми ценностями украинского народа. Она, как рупор, рассказывает о нашем героическом прошлом и преданности идеалам нашего времени.
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