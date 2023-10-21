Звезды на ивенте в Киеве: Илона Гвоздева в голубом костюме, Lida Lee – в футуристическом наряде

В Киеве прошла презентация художественного проекта – коллекционных фигурок КОТО, которую посетили звезды и блогеры. Среди гостей были Илона Гвоздева, Марина Боржемская, Алексей Суровцев, Макс Леонов, Олимпия Вайтмусташ, Анна Малиновская, Татьяна Карикова, Вита Булана, Вячеслав Соломко и другие.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Олимпия Уайтмусташ

Алексей Суровцев

Вячеслав Соломко и Марина Боржемская

Максим Мацвейко

Евгений Еремин

Татьяна Карикова

Денис Чуловский, Татьяна Савицкая

Выступили в этот вечер группа Molodi и певица Lida Lee.

Группа Molodi

Группа Molodi

Lida Lee

Lida Lee

Амбасадором художественного проекта стал участник Kalush Orchestra – КИЛИММЕН.

КОВР

КОВР

На мероприятии представили первую коллекцию фигурок, которая получила название Fighting figures. Она символизирует украинское сопротивление захватчикам, извечную борьбу, присутствующую в нашей многовековой истории.

Пять дизайнов фигурок отражают разные этапы столкновения с врагом: от первой встречи со злом – до его преодоления.

Все желающие имели возможность расписать 2 белые фигурки, создав неповторимый дизайн. Одну большую и маленькую фигурку из первой коллекции выставят на благотворительный аукцион.

Макс Леонов

Вячеслав Соломко

Автор, дизайнер и архитектор Максим Мацвейко в символической фигурке воплотил дух несокрушимости, смелости и достоинства, которые всегда были ключевыми ценностями украинского народа. Она, как рупор, рассказывает о нашем героическом прошлом и преданности идеалам нашего времени.

Максим Мацвейко с семьей

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