Звезды на концерте DOROFEEVA: Маша Ефросинина в кожаном наряде, Ксения Мишина – с леопардовыми рукавами

Украинские селебрити в стильных луках пришли на большое шоу Нади Дорофеевой.

На днях певица DOROFEEVA выступила с аншлагом во Дворце спорта. Масштабное шоу завершило ее осенний концертный тур Heartbeat.

Концерт Нади посетило немало звездных гостей, среди которых были: Маша Ефросинина, Ксения Мишина, Jamala, Monatik, Jerry Heil, POSITIFF, Kola, Lida Lee, Анна Тринчер, Ирина Горовая, Миша Кацурин, Антон Птушкин, Катя Сильченко, Саба Мусина, Неугомонная Монро, Даша Квиткова, Женя Галич, Roxolana, Евгений Кот, Наталья Татаринцева и другие.

POSITIFF/Фото Александр Демиденко

Lida Lee/Фото Александр Демиденко

Миша Кацурин и Антон Птушкин/Фото Александр Демиденко

KOLA /Фото Александр Демиденко

Рассмотрим образы самых стильных из них.

Маша Ефросинина пришла на шоу в черном кожаном наряде, состоявшем из рубашки и брюк-клеш. Лук она дополнила коричневыми замшевыми кедами.

Маша Ефросинина/Фото Александр Демиденко

Ксения Мишина предстала в замшевых ботильонах цвета хаки, джинсах и черной футболке от Balenciaga с ярким принтом Planet Earth и леопардовыми рукавами.

Ксения Мишина/Фото Александр Демиденко

Jamala появилась в темной укороченной шубе, черном худи с надписью "свитер", черной асимметричной юбке, черных плотных колготах и ботинках на грубой подошве. Лук певица завершила черным кепи от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Jamala/Фото Александр Демиденко

Анна Тринчер сияла в сексуальном кружевном топе-корсете и лакированных брюках цвета бургунди, которые она скомбинировала с черными остроносыми ботильонами.

Анна Тринчер/Фото Александр Демиденко

Jerry Heil продемонстрировала интересный аутфит, состоявший из белой рубашки с галстуком, бежевого кружевного корсета, темно-бордовой мини-юбки с золотистой вышивкой и красных плотных колгот. Наряд она скомбинировала с черными кожаными перчатками и высокими черными сапогами с белой шнуровкой.

Jerry Heil/Фото Александр Демиденко

Катя Сильченко подчеркнула стройные ноги черным мини-платьем с длинными рукавами, которое она дополнила капроновыми черными колготами и черными ботильонами на грубой подошве.

Катя Сильченко/Фото Александр Демиденко

Monatik выбрал для своего появления черную шапку, бежевое пальто из эко-меха, голубую футболку, черно-бордово-синий кардиган, черные брюки и белые кроссовки с голубыми и черными полосками.

Monatik/Фото Александр Демиденко

BAH.ROMA/Фото Александр Демиденко

Неугомонная Монро/Фото Александр Демиденко

Roxolana/Фото Александр Демиденко

Ирина Горовая/Фото Александр Демиденко

Женя Галич/Фото Александр Демиденко

Евгений Кот и Наталья Татаринцева/Фото Александр Демиденко

Женя Янович/Фото Александр Демиденко

Нателла Кирс/Фото Александр Демиденко

Владимир Завадюк/Фото Александр Демиденко

Саба Мусина/Фото Александр Демиденко

Даша Квиткова/Фото Александр Демиденко

Саня Дымов/Фото Александр Демиденко

Dima PROKOPOV/Фото Александр Демиденко

Диана Глостер/Фото Александр Демиденко

Даша Кубик и Даша Майорова/Фото Александр Демиденко

Михаил Рогальский и Олег Гороховский/Фото Александр Демиденко

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