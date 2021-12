Звезды на концерте Хмары: Витвицкая в цветочном платье, Зибров в полосатом пиджаке

Селебрити насладились новой программой украинского пианиста-виртуоза.

В Киеве с аншлагом состоялся концерт композитора, пианиста-виртуоза Евгения Хмары в сопровождении симфонического оркестра. На сцене около 50 человек представило новую программу живой музыки "KHMARA", над которой композитор работал около года. Концерт был наполнен символическими оригинальными визуальными решениями, которые раскрывали зрителям внеземной мир космоса.

Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Шоу посетило много знаменитостей: Соломия Витвицкая, Павло Зибров, Владимир Остапчук с женой, Алексей Залевский, Tayanna, Влад Дарвин, Александр Шовковский, Слава Демин, Марта Адамчук и другие.

Соломия Витвицкая. Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Павло Зибров. Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

TayannaКонцерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Александр Шовковский. Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Алексей Залевский. Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Специальным гостем вечера была певица, жена и муза Евгения Хмары - ODARA (Дарья Ковтун). Она исполнила две композиции - "Жива вода" и "Дитина". К зрителям артистка вышла в белоснежном платье. Она была босиком.

Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

ODARA. Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

"После концерта пальцы сбиты в кровь, но осталось приятное послевкусие. Я сыграл 16 композиций, многие из них писал, вдохновляясь космосом. Ведь это моя вторая страсть после музыки. Речь идет о Event Horizon, Solaris, Across the Sun. Также были особенно дорогие моему сердцу мелодии. Например, Moments of love, которую написал, когда узнал, что впервые стану папой. Я посвятил ее всем родителям, всем семьям и всем тем, кто, так же, как и, я не представляет своей жизни без семьи", - поделился Евгений.

Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

Концерт Евгения Хмары/Пресс-служба

