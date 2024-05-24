Звезды на концерте Макса Барских: Оля Полякова – в стильной шляпе, Маша Ефросинина – в кожаном костюме

Звездные красавицы в стильных луках побывали на концерте Макса Барских во Дворце спорта.

На прошлой неделе Макс Барских выступил с благотворительным концертом "Зорепад. На біс" во Дворце спорта. Артист порадовал поклонников любимыми хитами и новыми украиноязычными песнями.

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

На концерт пришли звездные друзья и коллеги певца: Оля Полякова, Маша Ефросинина с сыном, продюсер Михаил Ясинский, Анна Тринчер, Ostrovskyi, ETO LUBOV, группа Ziferblat, Геннадий Витер, Владимир Завадюк и другие.

Оля Полякова

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Михаил Ясинский

Ziferblat

Островский

Геннадий Ветер

Рассмотрим самые стильные образы знаменитых красавиц.

Оля Полякова предстала в черном наряде, состоявшем из жакета с бежево-золотистой вышивкой и разрезами, а также широких укороченных брюк.

Оля Полякова

Аутфит артистка дополнила стильной широкополой черной шляпой со шнурком, черными сандалями от Chanel и черной сумкой с золотой фурнитурой. Она сделала нежный макияж и завершила лук имиджевыми очками в черной оправе.

Оля Полякова

Маша Ефросинина появилась на концерте в кожаном темно-вишневом жакете, таких же прямых штанах-дудочках и голубом боди в рубчик с воротничком и пуговицами. Обута она была в бежевые босоножки.

Маша Ефросинина с сыном

Ведущая собрала волосы в хвост, надела на лицо массивные очки, на шее у нее была деликатная цепочка с подвеской.

Наталья Могилевская выбрала для своего выхода платье в бельевом стиле шоколадного оттенка, сверху которого надела коричневый бомбер.

Наталья Могилевская

Свой образ артистка дополнила бежевыми мюлями на высоких платформах и каблуках. Волнистая укладка, макияж с акцентом на румянах и золотая цепочка с подвеской завершили лук звезды.

Наталья Могилевская

Анна Тринчер подчеркнула сексуальный бюст кожаным черным корсетным топом, который она скомбинировала с белым низом.

Анна Тринчер

У певицы были распущены волосы, макияж с темно-нюдовой помадой, черный чокер с золотым сердцем и лаконичные черные серьги с золотым обрамлением.

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских

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