Звезды на концерте Макса Барских: Tayanna в кожаных штанах, Jerry Heil – в вязаном жилете

На днях в Киеве прошел большой благотворительный концерт Макса Барских с новой музыкальной программой "Зорепад". Во Дворце спорта яблоку негде было упасть – более десяти тысяч фанатов пришли послушать любимого артиста.

Концерт Макса посетили и звездные гости, среди которых Tayanna, Jerry Heil, Cheev, Рамина Эсхакзай, Евгений Синельников и другие.

Tayanna выбрала для своего появления бежевый свитер, кожаные брюки, остроносую черную обувь и черную сумку через плечо. Прическу певица украсила черным бантом.

Tayanna

Jerry Heil предпочла многослойный лук. На ней была белая и клетчатая рубашки, сверху которых она надела вязаный жилет. Черные капроновые колготки и высокие черные сапоги завершили аутфит артистки.

Jerry Heil

Cheev надел черную футболку, черно-белую клетчатую рубашку от бренда Tommy Hilfiger и джинсы.

Cheev

Рамина Эсхакзай скомбинировала серый жакет оверсайз с коричневым топом, кожаными брюками с разрезами внизу и замшевыми коричневыми ботильонами.

На Евгении Синельнику было розовое худи, черные штаны карго и черная бейсболка.

Евгений Синельников

Напомним, часть средств с концерта Макса Барских отправят на нужды нашим защитникам. Артист с этим благотворительным шоу "Зорепад" отправится в тур по украинским городам.

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