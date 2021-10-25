Звезды на концерте молодой артистки: Слава Каминская в синем костюме, Монро — в мини

Знаменитости сходили на концерт певицы ULIANA ROYCE.

На днях состоялся сольный концерт певицы ULIANA ROYCE в клубе Atlas. Поддержать Ульяну пришли ее звездные коллеги и друзья: Слава Каминская, Монро, Jerry Heil, DJ Nana, RUMBEROS, Жан Грицфельдт, IVAN NAVI, KHAYAT, Юрий Никитин, Виталий Козловский, Constantine, Юлия Юрина (ЮЮ), Ingret, Gorim!, Никита Ломакин и другие.

ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Слава Каминская. Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Монро/Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

RUMBEROS/Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Constantine/Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Виталий Козловский. Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Режиссером шоу стал Алексей Боднар, который вместе со своей командой нашли визуальный стиль артистки в серии live и dance-performance и воплотили его на большой сцене. В основе шоу — дополнена 3D-реальность, которая транслировалась на огромных экранах как отдельный видеоряд. К каждому треку был создан отдельный видеоклип, в основе которого лежали современные приемы 3D-моделирования, графики и виджеинга. Космическую реальность дополнили лазерные и световые эффекты, а также неоновая иллюминация.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Весь перформанс можно было разделить на 2 части. Первая часть — любимые треки с ЕР "Это такая любовь" и "Мои правила". А в основу второй части концерта лег будущий альбом ULIANA ROYCE, который мир услышит в 2022 году.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Зрители концерта первыми смогли услышать неизданные треки певицы, а также насладиться премьерой песни Drama Queen, которая вышла накануне. Именно этот трек ознаменовал новый виток в творчестве Ульяны — изменение звучания в сторону синт поп (synth pop), а также изменения в образах — они стали более чувствительны, раскованные и сексуальные.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Над сценическими образами ULIANA ROYCE работала стилист Марго Шекель. Она создала для нее несколько эффектных образов — элегантный черный костюм и провокационный бра, инкрустированный кристаллами и камнями.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

На сцене певица удивляла не только музыкой, но и хореографией. Современные танцевальные постановки и выступление с балетом — одна из ключевых особенностей шоу Ульяны.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Изюминкой перформанса стало дуэтное исполнение песни "Карусели" Ульяны с саунд-продюсером Kirill Levy.

Не обошлось и без сюрпризов. Тайный поклонник вручил Ульяне букет, но решил остаться неузнаваемым. Он скрыл лицо шлемом. Кто то был: ярый фанат или звездный гость, остается интригой.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресс-служба

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