Звезды на модном показе: Тимур Мирошниченко в черном костюме, Даша Квиткова – в жакете оверсайз

Знаменитости в стильных образах появились на фэшн-шоу украинского бренда.

В Киеве, в пространстве Maserati, состоялся дебютный показ украинского бренда GOT'S LABEL от Светланы Готочкиной. Ведущим мероприятия был Тимур Мирошниченко.

Светлана Готочкина и Тимур Мирошниченко

Фэшн-шоу посетили знаменитости: блогер Даша Квиткова, певица Lida Lee, хореограф Макс Леонов и другие. Рассмотрим стильные образы селебрити.

Светлана Готочкина и Lida Lee

Даша Квиткова

Светлана Готочкина продемонстрировала эффектный лук в черном кожаном жакете-фраке с пикантным вырезом из представленной коллекции FREYA, черных леггинсах и черных слингбэках с золотыми острыми носками Saint Laurent. Лук она завершила черной шляпой-пилоткой от бренда Pilot Hat.

Светлана Готочкина и Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко предстал на ивенте в классическом черном костюме, белой рубашке и черном галстуке.

Тимур Мирошниченко

Lida Lee появилась в кожаном бомбере цвета бургунди, темном топе, коричневом поясе и темно-синих широких штанах, которые заправила в темно-бордовые сапоги-казаки.

Lida Lee

Даша Квиткова позировала в сером жакете оверсай с черным ремешком Hermes, белом топе в рубчик от Miu Miu и черных леггинсах. Аутфит блогер дополнила черными солнцезащитными очками, черными ботинками на высокой грубой подошве и черной сумкой.

Даша Квиткова

Макс Леонов был одет в черную кожанку, серую футболку с красным принтом и синие рваные джинсы.

Макс Леонов

Актер, модель и ветеран войны Назар Грабар принял участие в показе. Он продефилировал в черной кожанке, белой футболке и черных брюках.

Назар Грабар

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