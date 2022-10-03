Звезды на Неделе моды: Карли Клосс забыла обновить педикюр, а Эшли Грэм появилась в платье с пикантным разрезом

Очень многие звезды сейчас находятся в Париже, где продолжается неделя моды. Модели Карли Клосс и Эшли Грем вчера блистали на одной из вечеринок, прошедших в рамках этого светского мероприятия.

30-летняя Карли Клосс появилась на Business of Fashion, также известном как BoF, в Париже в белом платье, расшитом стразами от Alexandre Vauthier, дополнив образ черными босоножками на шпильках. Ее каштановые волосы были уложены красивыми волнами, а в макияже модель сделала акцент на красные губы, которые накрасила матовой помадой.

Карли Клосс и Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Маникюр звезды был светлым, а вот с педикюром что-то не сложилось.

Большой ноготь на ноге Карли Клосс выглядел не ухоженно. Словно модель забыла обновить педикюр.

Педикюр Карли Клосс / Фото: Getty Images

К Карли на вечеринке присоединилась 34-летняя Эшли Грэм. Она пришла на мероприятие в черном платье от Schiaparelli с высоким разрезом до бедра, золотым декором в виде колье на шее и дополнила наряд необычными туфлями с розовой подошвой и имитацией золотого педикюра.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Также Эшли сделала эффектный макияж глаз со стрелками, накрасила губы матовой нюдовой помадой, надела несколько крупных золотых серьг и собрала волосы в красивый гладкий пучок.

Ранее мы рассказывали, что португальская модель Сара Сампайо появилась на модном шоу с неопрятными ногтями. Экс-"ангел" Victoria's Secret тогда посещала показ коллекции весна-лето 2023 Alberta Ferretti, который состоялся во время Недели женской моды в Милане.

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