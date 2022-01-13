Звезды на отдыхе: Надя Дорофеева в красном бикини похвасталась пикантным декольте

Артистка показала фолловерам новое селфи из отпуска в Мексике.
Надя Дорофеева поделилась новым снимком с отдыха в Тулуме.
Певица сделала селфи, на котором она запечатлена в красном бикини. На одну руку она надела белую рубашку. Надя сверкнула пикантным декольте.
Свой пляжный лук звезда дополнила розовой бейсболкой, из-под которой выглядывали ее взъерошенные волосы.
"Блииин, так скучаю по теплым вещам", - подписала фото Дорофеева.
Ранее артистка продемонстрировала стройную фигуру в купальнике цвета авокадо.
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