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Звезды на поэтическом вечере: Анастасия Цимбалару в белой блузке, Елена Светлицкая – в платье с рюшами
Актрисы прочли любимые поэзии на благотворительном вечере в столице.
В Киеве состоялся благотворительный вечер современной украинской поэзии «Читай серцем», организованный по инициативе издательства «Книголав». Целью мероприятия был сбор средств на нужды дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ.
В этот вечер поэзии читали: актрисы Анастасия Цимбалару и Елена Светлицкая, ведущий Алексей Суханов, певица Марта Адамчук, победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая, актер Роман Кривдык, режиссер Алексей Комаровский и ведущая Марина Аристова.
«Стихотворение Лалы Тарапакиной стало для меня голосом миллионов украинцев. Готовясь к поэтическому вечеру, я неделю, читая и читая его, не могла сдержать эмоций. В нем крик каждого из нас, адресованный Богу: "Почему именно мы? Чем мы это заслужили? Что мы сделали не так?"" - сказала Анастасия Цимбалару.
Через видеосвязь к собравшимся обратился Герой Украины Виталий Литвин, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ, которому и была посвящена благотворительная инициатива.
Ведущей мероприятия была Наталья Тур, а за музыкальное сопровождение отвечала Влада Бучко.
Среди звездных гостей были Кристина Горняк, Екатерина Остапчук, Андрей Черновол, Богдан Беспалов, Oks, LADA и другие.
На ивенте собрали более полумиллиона гривен. Самый большой донат в сбор — 500 тысяч гривен — сделал Антон Ткаченко.