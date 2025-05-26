Звезды на поэтическом вечере: Анастасия Цимбалару в белой блузке, Елена Светлицкая – в платье с рюшами

Анастасия Цимбалару

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В Киеве состоялся благотворительный вечер современной украинской поэзии «Читай серцем», организованный по инициативе издательства «Книголав». Целью мероприятия был сбор средств на нужды дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ.

Роман Кривдык, ДАР

Бойцы ДАР

В этот вечер поэзии читали: актрисы Анастасия Цимбалару и Елена Светлицкая, ведущий Алексей Суханов, певица Марта Адамчук, победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая, актер Роман Кривдык, режиссер Алексей Комаровский и ведущая Марина Аристова.

Анастасия Цимбалару

Елена Светлицкая

Алексей Суханов

Марта Адамчук

Алексей Комаровский

Марина Аристова

Маша Кондратенко

«Стихотворение Лалы Тарапакиной стало для меня голосом миллионов украинцев. Готовясь к поэтическому вечеру, я неделю, читая и читая его, не могла сдержать эмоций. В нем крик каждого из нас, адресованный Богу: "Почему именно мы? Чем мы это заслужили? Что мы сделали не так?"" - сказала Анастасия Цимбалару.

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Анастасия Цимбалару

Через видеосвязь к собравшимся обратился Герой Украины Виталий Литвин, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ, которому и была посвящена благотворительная инициатива.

Ведущей мероприятия была Наталья Тур, а за музыкальное сопровождение отвечала Влада Бучко.

Власть Бучко и Елена Лотра

Среди звездных гостей были Кристина Горняк, Екатерина Остапчук, Андрей Черновол, Богдан Беспалов, Oks, LADA и другие.

Кристина Горняк

Екатерина Остапчук

Андрей Черновол

Алексей Донцов, Алина Макарец, Юлиан Новак

Oks

На ивенте собрали более полумиллиона гривен. Самый большой донат в сбор — 500 тысяч гривен — сделал Антон Ткаченко.

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