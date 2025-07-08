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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Звезды на поэтическом вечере: Оля Цибульская в белом наряде, Геля Зозуля – в цветочном платье

Артистки приобщились к прочтению стихов на благотворительном ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оля Цибульская

Оля Цибульская

В Киеве состоялся второй благотворительный вечер современной украинской поэзии «Читай серцем», организованный издательством «Книголов» и ДАР.

В этот вечер поэзии читали: Оля Цибульская, Елена Лавренюк, Григорий Бакланов, Фагот, Влад Никитюк, Алина Шаманская, Владимир Завадюк, Любава Грешнова, Никита Добрынин и другие.

Оля Цибульская

Оля Цибульская

Елена Лавренюк

Елена Лавренюк

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов

Фагот

Фагот

Владимир Завадюк

Владимир Завадюк

Никита Добрынин

Никита Добрынин

Благотворительный вечер посетила также Геля Зозуля, которая экспромтом приобщилась к самим чтениям и продекламировала свое собственное стихотворение.

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Особыми гостями и чтецами на мероприятии были Герои Украины - командир ГАР ОАБр НГУ Виталий Литвин и главный сержант Северного Киевского территориального управления НГУ Илья Жеведь.

Виталий Литвин

Виталий Литвин

Илья Жеведь

Илья Жеведь

Ведущей вечером была Наталья Тур, а музыкальное сопровождение обеспечила певица Голубка.

Наталья Тур и Юлиан Новак проводят благотворительный аукцион

Наталья Тур и Юлиан Новак проводят благотворительный аукцион

Голубка

Голубка

Алина Шаманская

Алина Шаманская

Фагот

Фагот

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Елена Лавренюк

Елена Лавренюк

Любава Грешнова

Любава Грешнова

Влад Никитюк

Влад Никитюк

OKS

OKS

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