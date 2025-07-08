Звезды на поэтическом вечере: Оля Цибульская в белом наряде, Геля Зозуля – в цветочном платье

Оля Цибульская

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В Киеве состоялся второй благотворительный вечер современной украинской поэзии «Читай серцем», организованный издательством «Книголов» и ДАР.

В этот вечер поэзии читали: Оля Цибульская, Елена Лавренюк, Григорий Бакланов, Фагот, Влад Никитюк, Алина Шаманская, Владимир Завадюк, Любава Грешнова, Никита Добрынин и другие.

Оля Цибульская

Елена Лавренюк

Григорий Бакланов

Фагот

Владимир Завадюк

Никита Добрынин

Благотворительный вечер посетила также Геля Зозуля, которая экспромтом приобщилась к самим чтениям и продекламировала свое собственное стихотворение.

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Геля Зозуля

Особыми гостями и чтецами на мероприятии были Герои Украины - командир ГАР ОАБр НГУ Виталий Литвин и главный сержант Северного Киевского территориального управления НГУ Илья Жеведь.

Виталий Литвин

Илья Жеведь

Ведущей вечером была Наталья Тур, а музыкальное сопровождение обеспечила певица Голубка.

Наталья Тур и Юлиан Новак проводят благотворительный аукцион

Голубка

Алина Шаманская

Фагот

Геля Зозуля

Елена Лавренюк

Любава Грешнова

Влад Никитюк

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