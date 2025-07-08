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- Шоу-бизнес
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Звезды на поэтическом вечере: Оля Цибульская в белом наряде, Геля Зозуля – в цветочном платье
Артистки приобщились к прочтению стихов на благотворительном ивенте.
В Киеве состоялся второй благотворительный вечер современной украинской поэзии «Читай серцем», организованный издательством «Книголов» и ДАР.
В этот вечер поэзии читали: Оля Цибульская, Елена Лавренюк, Григорий Бакланов, Фагот, Влад Никитюк, Алина Шаманская, Владимир Завадюк, Любава Грешнова, Никита Добрынин и другие.
Благотворительный вечер посетила также Геля Зозуля, которая экспромтом приобщилась к самим чтениям и продекламировала свое собственное стихотворение.
Особыми гостями и чтецами на мероприятии были Герои Украины - командир ГАР ОАБр НГУ Виталий Литвин и главный сержант Северного Киевского территориального управления НГУ Илья Жеведь.
Ведущей вечером была Наталья Тур, а музыкальное сопровождение обеспечила певица Голубка.