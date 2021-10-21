Звезды на премьере альбома инфлюенсера: Ольга Горбачева в кроп-топе, Миша Романова в блестящем жакете на голое тело

Звездные гости побывали на презентации дебютного альбома Diana Gloster.

Топовый инфлюенсер и певица Diana Gloster презентовала вчера, 20 октября, в столичном клубе Atlas свой дебютный альбом "До мурашек". Личные истории, которые являются автобиографическими и несут в себе невероятную силу и опыт, пережитый певицей.

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Диана появилась на сцене в сексуальном образе. На ней было белое платье по фигуре с пикантным декольте и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Аутфит она дополнила высокими прозрачными перчатками, белыми капроновыми чулками и бежевыми босоножками с камнями.

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Нежный макияж и прическа с длинным хвостом завершили эффектный лук Gloster.

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

"Ну вот мы и здесь. В моменте, о котором маленькая девочка с серо-голубыми глазами мечтала, стоя перед зеркалом в маминых каблуках с расческой в руке вместо микрофона. Теперь вы можете слушать альбом этой девочки, первый, такой важный, дебютный альбом. Я буду в ваших ушах, в вашей голове, в вашем сердце. И пускай каждый из вас найдет свою песню. Любимую и до мурашек…", - поделилась Диана.

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Поздравить артистку пришли звездные гости Ольга Горбачева, Юрий Никитин, Миша Романова, Анна Тринчер, Lida Lee, Кристина Остапчук, Laud, Анастасия Кожевникова, Таня Парфильева, Богдан Юсипчук и другие.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин/Фото Роман Горбун

Миша Романова и Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Миша Романова/Фото Роман Горбун

Фото Роман Горбун

Анна Тринчер/Фото Роман Горбун

Богдан Юсипчук и Diana GlosterФото Роман Горбун

Кристина Остапчук/Фото Роман Горбун

Анастасия Кожевникова/Фото Роман Горбун

Альбом "До мурашек" — это треки, которые так гармонично и точно описывают все то, что доводит людей "до мурашек". В объятьях любимых, когда танцуешь до упаду, когда любимый человек держит в руках твою #талию, когда уже не больно, когда хочется захлебнуться человеком целиком и полностью, когда вы расскажите своим детям, как важно беречь мир на планете и внутри себя, в семье и в своей жизни – это все важно и так трогательно "до мурашек".

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Diana Gloster/Фото Роман Горбун

Презентация дебютного альбома Diana Gloster (49 фото)

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