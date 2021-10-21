Звезды на премьере альбома инфлюенсера: Ольга Горбачева в кроп-топе, Миша Романова в блестящем жакете на голое тело

Звездные гости побывали на презентации дебютного альбома Diana Gloster.
Топовый инфлюенсер и певица Diana Gloster презентовала вчера, 20 октября, в столичном клубе Atlas свой дебютный альбом "До мурашек". Личные истории, которые являются автобиографическими и несут в себе невероятную силу и опыт, пережитый певицей.
Диана появилась на сцене в сексуальном образе. На ней было белое платье по фигуре с пикантным декольте и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит она дополнила высокими прозрачными перчатками, белыми капроновыми чулками и бежевыми босоножками с камнями.
Нежный макияж и прическа с длинным хвостом завершили эффектный лук Gloster.
"Ну вот мы и здесь. В моменте, о котором маленькая девочка с серо-голубыми глазами мечтала, стоя перед зеркалом в маминых каблуках с расческой в руке вместо микрофона. Теперь вы можете слушать альбом этой девочки, первый, такой важный, дебютный альбом. Я буду в ваших ушах, в вашей голове, в вашем сердце. И пускай каждый из вас найдет свою песню. Любимую и до мурашек…", - поделилась Диана.
Поздравить артистку пришли звездные гости Ольга Горбачева, Юрий Никитин, Миша Романова, Анна Тринчер, Lida Lee, Кристина Остапчук, Laud, Анастасия Кожевникова, Таня Парфильева, Богдан Юсипчук и другие.
Альбом "До мурашек" — это треки, которые так гармонично и точно описывают все то, что доводит людей "до мурашек". В объятьях любимых, когда танцуешь до упаду, когда любимый человек держит в руках твою #талию, когда уже не больно, когда хочется захлебнуться человеком целиком и полностью, когда вы расскажите своим детям, как важно беречь мир на планете и внутри себя, в семье и в своей жизни – это все важно и так трогательно "до мурашек".