Звезды на премьере детектива: Анна Саливанчук в полосатом костюме с бабочкой, Соломия Витвицкая – в льняном платье с рюшами

Знаменитости пришли посмотреть фильм, созданный по мотивам романа Агаты Кристи "Вечеринка на Хэллоуин" 1969 года.
На днях в столичном кинотеатре "Оскар" состоялась премьера детектива "Призраки в Венеции" от режиссера Кеннета Брана.
Ивент посетили звезды: Анна Саливанчук, Саломия Витвицкая, Евгений Кот с любимой Наталией Татаринцевой, Макс Гордеев, Анастасия Покрещук, Маша Данилова и другие.
Самый стильный образ на мероприятии продемонстрировала Анна Саливанчук. На ней был белый костюм в черную полоску, состоявший из жилетки и широких брюк с черным поясом. Изюминкой лука стала черная бабочка на шее, которая была вместо чокера.
Анна сделала высокий пучок и макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами.
Соломия Витвицкая появилась на премьере в льняном платье светло-шоколадного оттенка с рюшами на рукавах. Талию ведущая подчеркнула льняным поясом.
Наталья Татаринцева надела стильный темно-бежевый тренч и такой же пояс. Евгений Кот был одет в белый лонгслив и джинсы.
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