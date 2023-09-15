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Звезды на премьере детектива: Анна Саливанчук в полосатом костюме с бабочкой, Соломия Витвицкая – в льняном платье с рюшами

Звезды на премьере детектива: Анна Саливанчук в полосатом костюме с бабочкой, Соломия Витвицкая – в льняном платье с рюшами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
525
Время на прочтение
1 мин
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Звезды на премьере детектива: Анна Саливанчук в полосатом костюме с бабочкой, Соломия Витвицкая – в льняном платье с рюшами

Анна Саливанчук

Знаменитости пришли посмотреть фильм, созданный по мотивам романа Агаты Кристи "Вечеринка на Хэллоуин‎" 1969 года.

На днях в столичном кинотеатре "Оскар" состоялась премьера детектива "Призраки в Венеции" от режиссера Кеннета Брана.

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Ивент посетили звезды: Анна Саливанчук, Саломия Витвицкая, Евгений Кот с любимой Наталией Татаринцевой, Макс Гордеев, Анастасия Покрещук, Маша Данилова и другие.

Макс Гордеев / ©
Макс Гордеев
Анастасия Покрещук и Ибазер Сулейманов / ©
Анастасия Покрещук и Ибазер Сулейманов
Маша Данилова / ©
Маша Данилова
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Самый стильный образ на мероприятии продемонстрировала Анна Саливанчук. На ней был белый костюм в черную полоску, состоявший из жилетки и широких брюк с черным поясом. Изюминкой лука стала черная бабочка на шее, которая была вместо чокера.

Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук

Анна сделала высокий пучок и макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами.

Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук

Соломия Витвицкая появилась на премьере в льняном платье светло-шоколадного оттенка с рюшами на рукавах. Талию ведущая подчеркнула льняным поясом.

Соломия Витвицкая / ©
Соломия Витвицкая
©

Наталья Татаринцева надела стильный темно-бежевый тренч и такой же пояс. Евгений Кот был одет в белый лонгслив и джинсы.

Евгений Кот с любимой Наталией Татаринцевой / ©
Евгений Кот с любимой Наталией Татаринцевой

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Дата публикации
Просмотры
525
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