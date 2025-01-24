Звезды на премьере драмы "Сент-Экзюпери": Анна Добрыднева в клетчатом жакете, Елена Лавренюк – в стильных уггах

Знаменитости пришли первыми посмотреть приключенческий фильм об авторе культового "Маленького принца".
В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ приключенческой драмы "Сент-Экзюпери" от режиссера Пабло Агеро.
Мероприятие посетили звездные гости: певица Анна Добрыднева, актриса Елена Лавренюк, певец и военный Женя Галич, актер театра и кино Виталий Ажнов, певец Вадим Олейник, теле- и радиоведущий Николай Матросов, участницы реалити-шоу "Холостяк-13" и другие.
Анна Добрыднева появилась на ивенте в стильном луке. На ней был клетчатый бежево-коричневый жакет оверсайз, белая футболка с надписью "Як ти?" и рваные джинсы.
Образ артистка дополнила черной бейсболкой, черной обувью на грубой подошве и сумкой цвета мокко с золотой цепочкой.
Елена Лавренюк позировала в белом лонгсливе, широких синих джинсах и стильных уггах орехового оттенка.
О фильме:
Это трогательная история Антуана де Сент-Экзюпери – легендарного писателя и пилота, автора всемирно известной книги "Маленький принц". В фильме рассказывается о событиях в 1930 году, изменивших жизнь Сент-Экзюпери. Он отправился на поиски друга, пилота Анри Гийоме, пропавшего в Андах.
В главной роли снялся популярный французский актер Луи Гаррель, известный по фильмам "Мечтатели" и "Молодой Годар". В фильме также сыграли Даен Крюгер, Венсан Кассель, Бенуа Мажимель и другие.
Фильм "Сент-Экзюпери" уже в украинском прокате.
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