Звезды на премьере драмы "Сент-Экзюпери": Анна Добрыднева в клетчатом жакете, Елена Лавренюк – в стильных уггах

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ приключенческой драмы "Сент-Экзюпери" от режиссера Пабло Агеро.

Мероприятие посетили звездные гости: певица Анна Добрыднева, актриса Елена Лавренюк, певец и военный Женя Галич, актер театра и кино Виталий Ажнов, певец Вадим Олейник, теле- и радиоведущий Николай Матросов, участницы реалити-шоу "Холостяк-13" и другие.

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

Женя Галич/Фото Кирилл Авраменко

Виталий Ажнов/Фото Кирилл Авраменко

Вадим Олейник/Фото Кирилл Авраменко

Николай Матросов/Фото Кирилл Авраменко

Участницы "Холостяка-13"/Фото Кирилл Авраменко

Анна Добрыднева появилась на ивенте в стильном луке. На ней был клетчатый бежево-коричневый жакет оверсайз, белая футболка с надписью "Як ти?" и рваные джинсы.

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

Образ артистка дополнила черной бейсболкой, черной обувью на грубой подошве и сумкой цвета мокко с золотой цепочкой.

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

Елена Лавренюк позировала в белом лонгсливе, широких синих джинсах и стильных уггах орехового оттенка.

Елена Лавренюк/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

Это трогательная история Антуана де Сент-Экзюпери – легендарного писателя и пилота, автора всемирно известной книги "Маленький принц". В фильме рассказывается о событиях в 1930 году, изменивших жизнь Сент-Экзюпери. Он отправился на поиски друга, пилота Анри Гийоме, пропавшего в Андах.

В главной роли снялся популярный французский актер Луи Гаррель, известный по фильмам "Мечтатели" и "Молодой Годар". В фильме также сыграли Даен Крюгер, Венсан Кассель, Бенуа Мажимель и другие.

Фильм "Сент-Экзюпери" уже в украинском прокате.

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