Шоу-бизнес
260
2 мин

Звезды на премьере эротически-исторического фильма "Все оттенки соблазна": Дантес, Лавренюк, Харчишин, Дурнев и другие

Кинособытие посетило много звездных гостей.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Владимир Дантес и Елена Лавренюк

На днях в Киеве состоялась громкая гала-премьера первого украинского эротически-исторического триллера "Все оттенки соблазна". Она стала ярким стартом нового премьерного сезона в столичном ТРЦ Gulliver.

На кинособытии собралось более 700 гостей, среди которых были звездные гости и команда ленты: исполнители главных ролей Владимир Дантес и Елена Лавренюк, Даниэль Салем, Lida Lee, Павел Зибров, Александр Рудинский, Наталка Денисенко, Дарья Трегубова, Юрий Горбунов, Алексей Комаровский, Жан Беленюк, Лилия Пустовит, Ольга Навроцкая, Алексей Дурнев, Муаяд, Павел Текучев, Максим Девизоров, Сергей Созановский, Андрей Ногин, Андрей Осипов, Сергей Лавренюк, Алексей Гончаренко, Ирина Зоря, Ирина Костюк, Евгений Фешак, Марк Куцевалов, группа NAZVA и многие другие.

Владимир Дантес и Елена Лавренюк

Наталья Слипчук, Елена Лавренюк и Оксана Берг

Lida Lee и Даниэль Салем

Валерий Харчишин

Марина и Павел Зибров

Наталка Денисенко

Сергей Созановский, Сергей Лавренюк, Дарья Трегубова, Павел Сушко

Юрий Горбунов

Владимир Дантес и Елена Лавренюк

Алексей Дурнев

Виктория Булитко

Алексей Суровцев с женой Ксенией

Жан Беленюк

Лилия Пустовит

Диана Глостер

Марк Куцевалов

Елена Филонова

Сергей Кияшко и Вера Кобзарь

Елена Олар

Марина Боржемская

Алексей Комаровский и Оксана Кучма

Муаяд

Алексей Гончаренко

Трио Разные

Ирина Костюк

Павел Текучев

Евгений Фешак

NAZVA и Илья Дуцик

Модератором мероприятия был Анатолий Анатолич, который поделился интересными фактами о создании фильма, а также представил съемочную и творческую команду ленты.

Анатолий Анатолич

После просмотра триллера состоялось Q&A с командой фильма. Все желающие задали вопросы, чтобы узнать больше о закулисье создания картины, смыслах и сложных сценах, а также поделились своими впечатлениями от фильма.

Творческая команда

Сейчас команда фильма находится во всеукраинском туре, где зрители могут встретиться с главными героями ленты.

Творческая команда

О фильме:

События ленты разворачиваются в Лемберге в конце XIX века. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное поместье вместе с мужем и слугами. Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то - ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении. Дом, где когда-то родился свет благодаря изобретению ее отца, теперь окутан тенями интриг и скрытых угроз. Когда чувства превращаются в инструмент манипуляции, возникает вопрос - кто сумеет выдержать эту опасную игру до конца? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, владеть ею, но кто хочет ее на самом деле?

