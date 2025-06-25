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Звезды на премьере "F1: Фильма": Анна Добрыднева в топе с 3D-цветами, Елена Светлицкая – в боди с пирсингом
В Киеве презентовали самую ожидаемую ленту лета с Брэдом Питтом в главной роли.
В Киеве, в кинотеатре «Планета Кино» (ТРЦ River Mall), состоялась долгожданная премьера драмы о спорте «F1: Фильм» от режиссера Джозефа Косински. Главную роль в ленте сыграл Брэд Питт.
Ивент посетили звездные гости и инфлюэнсеры: певицы Анна Добрыднева и Marietta, актеры Елена Светлицкая, Евгений Лесничий и Владислав Никитюк, режиссеры Павел Остриков и Денис Тарасов, участники группы МУР, ведущий Андрей Черновол, кинокритик Инна Гордеева и другие.
На мероприятии также присутствовали украинский комментатор «Формулы-1» Макс Подзигун и актер и ведущий Женя Янович, которые приняли участие в озвучке фильма.
Самый эффектный образ на премьере продемонстрировала Анна Добрыднева. Артистка предстала в черных брюках-клеш и черном топе с объемными 3D-цветами и обнаженными плечами, которые она скомбинировала с сандалями на платформах.
Певица сделала красивую прическу с локонами, макияж с черными стрелками и розовый маникюр. Лук она завершила черной сумкой.
Выглядела стильно также Елена Светлицкая, которая позировала в синих джинсах, куртке из денима и бежевом боди с акцентным золотым пирсингом на груди.
О фильме:
Сонни Гейз (Брэд Питт) был самым перспективным феноменом Формулы-1 в 1990-х годах. Но его карьеру чуть не оборвала страшная авария на трассе. Через 30 лет он стал странствующим наемным гонщиком. К Сонни обратился Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — его бывший напарник и владелец команды Формулы-1, оказавшейся на грани распада. Он убеждает Гейза снова сесть за руль, чтобы дать команде последний шанс и доказать, что он способен стать лучшим в мире.
Напарником Сонни в гонке становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис) — амбициозный и талантливый новичок, который намерен диктовать свои правила игры. Но, как только взревели моторы, прошлое догоняет Сонни, заставляя его понять: у Формули-1 напарник является самым ожесточенным соперником, а путь к искуплению — это дорога, которую не преодолеть наедине.
Лента была снята в сотрудничестве с «Формулой-1» на реальных трассах чемпионата, с использованием настоящих болидов, новейших IMAX-камер и специально созданной съемочной команды в падоке.
В украинский прокат «F1: Фильм выйдет» 26 июня.